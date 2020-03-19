Где не густо, там и пусто: пустые полки магазинов и стадионов на фотографиях, вызванные карантином

Лекция в Милане, Италия, 5 марта 2020. Слушателей не видно.
Тут тоже пусто. Кааба - мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам (Заповедная Мечеть) в Мекке.
Урвал туалетную бумагу в магазине Тетерборо, штат Нью-Джерси, 2 марта 2020.
Пустая площадь Сан-Марко в Венеции, Италия.
Безлюдный трамвай в центре Милана, Италия, 26 февраля 2020.
Каналы Венеции пусты, Италия.
Пустые полки магазинов в Глендейле, штат Калифорния.
Пустая площадь Святого Петра в Ватикане.
Туристические автобусы никому не нужны. Стоянка возле аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке, Таиланд.
Пришел за туалетной бумагой. Австралия.
Пустой китайский квартал в Сингапуре.
Еще один пустой канал в Венеции, Италия.
Скучающие гондольеры и кошка. Котам все вирусы нипочем, у них 9 жизней.
Пустая церковь в Милане, Италия.
Почти пустой пляж в Паттайе, Таиланд.
Пустынная площадь Сан-Марко.
Лига Европы, матч "Интер Милан" - "Лудогорец" при пустых трибунах..