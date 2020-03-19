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Четверг, 19.03.2020
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Где не густо, там и пусто: пустые полки магазинов и стадионов на фотографиях, вызванные карантином
Карантин в мире: фотографии опустевших магазинов и стадионов

Где не густо, там и пусто: пустые полки магазинов и стадионов на фотографиях, вызванные карантином

Смотрите фото (18)
Где не густо, там и пусто: пустые полки магазинов и стадионов на фотографиях, вызванные карантином
17:12 Сегодня Телеграф loveopium.ru Фото: loveopium.ru

Новости путешествия:Пустующие площади, торговые центры стадионы, кафе - обычное сейчас дело, хотя совсем недавно это никто и не мог представить.

  • 1

    Лекция в Милане, Италия, 5 марта 2020. Слушателей не видно.

  • 2

    Тут тоже пусто. Кааба - мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам (Заповедная Мечеть) в Мекке.

  • 3

    Урвал туалетную бумагу в магазине Тетерборо, штат Нью-Джерси, 2 марта 2020.

  • 4

    Пустая площадь Сан-Марко в Венеции, Италия.

  • 5

    Безлюдный трамвай в центре Милана, Италия, 26 февраля 2020.

  • 6

    Каналы Венеции пусты, Италия.

  • 7

    Пустые полки магазинов в Глендейле, штат Калифорния.

  • 8

    Пустая площадь Святого Петра в Ватикане.

  • 9

    Туристические автобусы никому не нужны. Стоянка возле аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке, Таиланд.

  • 10

    Пришел за туалетной бумагой. Австралия.

  • 11

    Пустой китайский квартал в Сингапуре.

  • 12

    Еще один пустой канал в Венеции, Италия.

  • 13

    Скучающие гондольеры и кошка. Котам все вирусы нипочем, у них 9 жизней.

  • 14

    Пустая церковь в Милане, Италия.

  • 15

    Почти пустой пляж в Паттайе, Таиланд.

  • 16

    Пустынная площадь Сан-Марко.

  • 17

    Лига Европы, матч "Интер Милан" - "Лудогорец" при пустых трибунах..

Коронавирус: популярные страны, которые находятся на карантине (Фото)

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Фотографии, Карантин, Города, Страны, Коронавирус.
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