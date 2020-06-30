Популярные достопримечательности Сиднея (Фото)

1 Порт-Джексон На берегах бухты Порт-Джексон была основана самая первая европейская колония на Австралийском континенте. Бухта состоит из трех заливов: Мидл-Харбор, Норт-Харбор и Сидней-Харбор. Береговая линия причудливо изрезана, что весьма удобно для судоходства. Со времени возникновения первого порта, бухта Порт-Джексон играла ключевую роль для Сиднея. В наши дни на части природной территории залива организован национальный парк.

2 Сиднейский оперный театр Выдающийся образец современной архитектуры и один из символов Австралии. Крыша здания напоминает летящие паруса или гигантские морские раковины. Архитекторы хотели передать образ застывшей мелодии через эти необычные формы. Оперный театр построен посреди воды на сваях, крышу поддерживают мощные металлические тросы. Здание занесено в список наследия ЮНЕСКО еще при жизни его создателя Й. Уотсона.

3 Мост Харбор Бридж Сооружение считается одним из самых больших арочных мостов не только на континенте, но и в мире. Оно было построено в 30-е гг. XX века для того, чтобы соединить северные районы Сиднея с центральными. На мосту есть смотровая площадка, откуда открывается вид на живописную Сиднейскую бухту и городской пейзаж. Харбор Бридж предназначен для автомобильного, пешеходного и железнодорожного движения, перед открытием его испытывали на прочность с помощью тяжелых поездов.

4 Район Рокс Самый старый район Сиднея, бывшее пристанище авантюристов и отчаянных искателей приключений. В начале XX века у этого места была довольно дурная слава, в наши дни Рокс – престижный район с баснословными ценами на недвижимость. Здесь располагается множество галерей, музеев, исторических жилых кварталов, пабов и ресторанов. Район достаточно популярен у туристов.

5 Район Дарлинг Харбор Один из центральных районов Сиднея, тут находятся лучшие рестораны, шикарные отели и современные небоскребы. В Дарлинг Харбор располагается множество офисов, поэтому он считается деловым центром Сиднея. Однако район прекрасно подходит и для отдыха, так как на его территории немало городских достопримечательностей.

6 Сиднейский аквариум Самые лучшие океанариумы, как правило, находятся в прибрежных городах. Вот и Сиднейский аквариум может похвастаться размерами, разнообразием морских обитателей и невероятным масштабом экспозиции. Кажется, здесь представлены все жители мирового океана. Огромное количество рыб невообразимого окраса, рептилии, акулы, тюлени, осьминоги, скаты, морские ежи, крабы и многие другие.

7 Австралийский национальный морской музей Экспозиция музея рассказывает об истории австралийского флота. Здесь можно увидеть судна местных аборигенов, современные военные корабли, оружие, а также приспособления для серфинга. Около здания пришвартованы корабли и подводная лодка. Один из этих кораблей является копией судна Дж. Кука, на котором первооткрыватель приплыл на Австралийский континент.

8 Художественная Галерея Нового Южного Уэльса Музей, открытый в конце XIX столетия. В нем выставляются образцы европейского, азиатского и австралийского искусства. Коллекция располагается в здании классической архитектуры, построенном в начале XX века. В Галерее можно увидеть работы австралийских живописцев двух последних столетий, а также произведения искусства, созданные Моне, Роденом, Пикассо, Рубенсом и другими мастерами.

9 Австралийский музей Самый старый музей Австралии, который ведет активную исследовательскую и научную деятельность. Одним из приоритетных направлений является изучение культуры и истории коренных народностей континента. Также при музее функционируют научные институты, исследующие эволюционные процессы, природоохранную деятельность, разнообразие биологических и геологических видов.

10 Здание Королевы Виктории Бывшие рыночные ряды, а ныне современный торговый центр. Здание построено в самом конце XIX столетия в классическом «викторианском» стиле, популярном в то время в метрополии. Сооружение венчает большой узорчатый купол, стены и фасад украшают арочные пролеты, витражи, пол выложен мозаичной плиткой. Перед зданием установлен монумент в честь королевы Виктории.

11 Сиднейский Таун-Холл Здание Сиднейской ратуши в «викторианском» стиле, построенное из песчаника. Здесь располагается городская администрация. Это единственное историческое гражданское сооружение, полностью сохранившее свой облик с XIX столетия. До появления Сиднейского оперного театра в ратуше располагался городской концертный зал. Здание внесено в список национальных памятников Австралии.

12 Сиднейская обсерватория Обсерватория середины XIX столетия, где располагается старейший в стране телескоп (производства 1874 года). В 80-е гг. XX века обсерватория превратилась в музей, где выставляются новейшие приборы для изучения звездного неба. Также на территории обсерватории есть 3D – кинотеатр и лекторий. Само здание обсерватории представляет историческую ценность и считается национальным памятником.

13 Сиднейский рыбный рынок Торговая площадка была основана в 1945 году. По размерам и разнообразию морских деликатесов она уступает только рыбному рынку в Токио. Здесь можно продегустировать продукцию в кафе или сразу купить что-то себе домой. Вкуснейшие блюда готовят прямо на глазах покупателей. Помимо рыбы и морских гадов, в рыночных лавках можно приобрести вино, сыр и различные соусы.

14 Собор Девы Марии Кафедральный католический собор Сиднея, имеющий статус «малой базилики». Строительство храма началось в первой половине XIX века, а завершилось только в 2000-х гг. Собор представляет собой типичную английскую церковь в готическом стиле. До 1820 года католикам запрещалось исповедовать свою религию, но после объявления свободы вероисповедания усилиями местной общины был заложен первый камень в основание Собора Девы Марии.

15 Собор Святого Андрея Англиканский храм, построенный в 1868 году. Архитектурный стиль здания имитирует средневековую английскую манеру. Собор действительно смотрится на фоне современных зданий так, будто он был возведен несколько веков назад. Храм является самым старым на территории Австралии. Внутри установлен огромный орган, который считается одним из самым большим в мире.

16 Сиднейская телебашня Самое высокое здание в Сиднее (309 метров в высоту). Сооружение не является телевещательной вышкой, это просто популярная туристическая достопримечательность. Здесь есть две смотровые площадки – стационарная на высоте 250 метров, и выдвижная на высоте 268 метров. Также для удобства туристов внутри башни располагаются рестораны, кафе, магазины, удобные места для отдыха.

17 Форт Денисон Бывшая тюрьма, где содержались опасные преступники в ожидании исполнения смертного приговора. Позже в XIX столетии здесь возвели оборонительные сооружения для защиты от возможного нападения с моря (опасались, в основном, американского и русского флота). В наши дни форт включен в территорию Национального парка, внутри располагаются музейные экспозиции.

18 Кресло госпожи Маккуори Скамейка в скале на берегу залива, где в начале XIX века любила отдыхать жена местного губернатора – Элизебет Маккуори. С этого места открываются лучшие виды на Сиднейскую гавань, центральные кварталы города и подвесные мосты. С одной стороны, взору предстает Сиднейский оперный театр и Харбор Бридж, с другой – живописные горы и причудливая береговая линия бухты.

19 Зоопарк Таронга Зоопарк располагается в пригороде Мосман на севере Сиднейской гавани. Он возник в 1908 году на площади в 17 Га. Сейчас в зоопарке обитает 2,6 тысячи животных, что делает его одним из крупнейших зоосадов в мире. Здесь представлена богатая фауна Австралийского континента и южных морей: страусы эму, кенгуру, утконос, вомбат, валлаби, коала, морской леопард, морской лев, пингвины и другие животные.

20 Королевский ботанический сад Сад и городской парк, расположенный неподалеку от делового центра Сиднея. Он окружен достопримечательностями: Сиднейским оперным театром, Национальной библиотекой, Зданием парламента. История парка началась с маленькой сельскохозяйственной фермы, организованной в 1788 году при губернаторе Нового Южного Уэльса А. Филиппе. В течение нескольких десятков лет садовники занимались обустройством территории, после чего появился Ботанический сад.

21 Гайд-парк Городской парк, появился в 1810 году при губернаторе Л. Маккуори. Он имеет прямоугольную форму и занимает площадь в 16 Га.В парке произрастает несколько сотен деревьев, разбиты сады, цветники и проложены прогулочные аллеи. Место было названо по аналогии с лондонским Гайд-парком, видимо, чтобы напоминать колонистам о далекой родине, оставшейся далеко за океаном.

22 Китайский Сад Дружбы Живописный городской парк, открытый ко дню празднования 200-летия образования Австралии. Сад Дружбы представляет собой классический образец императорского ландшафтного дизайна Поднебесной. По такому же плану в прошлом создавались сады для правителей Китая. Здесь нет цветников, клумб и ровных газонов, но созданы настоящие уголки живой природы, гармонично разбавленные мостиками, беседками и каменными статуями.

23 Национальный парк Сидней-Харбор Природный заповедник, расположенный на пока еще не занятых участках Сиднейской бухты (Порт-Джексон). В него входит береговая линия, небольшие островки и скалистые полуострова, которыми щедро усыпано побережье. В парке можно посетить экскурсию с гидом-аборигеном, заняться водными видами спорта, посмотреть на древнюю наскальную живопись коренных народов или насладиться отдыхом на прекрасных пляжах.

24 Пляж Мэнли Пляж находится на Северо-Востоке Сиднея. Он представляет собой широкую полосу золотистого чистейшего песка и лазурной воды. Мэнли очень популярен у серферов, сюда съезжаются спортсмены и любители покататься на доске со всего света. Вдоль побережья построена полоса отелей, гостей обслуживают рестораны, бары и кафе. Пляж является муниципальным, поэтому вход для всех желающих бесплатный.