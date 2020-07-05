Достопримечательности Неаполя и окрестностей (Фото)

1 Вулкан Везувий Действующий вулкан системы Апениннских гор. В истории описано 80 извержений Везувия, однако самое разрушительное произошло в 79 году. В результате него были уничтожены и похоронены под пеплом несколько римских городов. В XIX и XX вв. было предпринято несколько попыток организовать подъемники на вулкан для туристов, однако все конструкции разрушались очередным извержением. В наши дни на Везувий можно подняться по пешеходной тропе.

2 Помпеи Древнеримский город, основанный в VI веке до н.э. италийским народом осков. В I веке до н.э. Помпеи попали под власть Рима. В 79 году в результате мощного извержения Везувия город был полностью погребен под пеплом, погибло несколько тысяч жителей. Раскопки территории начались в XVIII веке. В результате Помпеи были буквально «выкопаны» из-под толстого слоя золы. В наши дни на территории открыт исторический парк-музей.

3 Геркуланум Еще один античный город, пострадавший в 79 году из-за вулканической активности Везувия. Его не только засыпало пеплом, но также залило потоками лавы и жидкой грязи, хлынувшей с неба вместе с дождем. Большей части населения удалось спастись. Организованные раскопки начались в 1738 году по инициативе короля Карла III. В ближайшем городе был открыт музей, куда доставлялись найденные экспонаты. Постройки и интерьер домов Геркуланума хорошо сохранились благодаря затвердевшей лаве.

4 Пьяцца-дель-Плебишито Главная городская площадь Неаполя, расположенная недалеко от порта. Вокруг нее находятся основные достопримечательности периода Средних веков и Нового времени. Современные очертания пьяцца приобрела в XVII столетии, когда вокруг нее было построено несколько дворцов. Площадь получила название в честь референдума 1860 года, на которым жители Неаполя проголосовали за вхождение в состав области Пьемонт.

5 Королевский дворец Резиденция испанского наместника Неаполя Фернандо Руиса де Кастро. Короли и прочие венценосные особы использовали дворец во время своих визитов в город. Здание пострадало при пожаре 1837 года, после чего последовала грандиозная реконструкция. В конце XIX столетия на фасаде были установлены статуи прославленных неаполитанских правителей. В отдельном дворцовом крыле размещается библиотека Виктора Эммануила III.

6 Базилика Сан Франческо ди Паола Церковь XIX века в неоклассическом стиле, возведенная при правителе Фердинанде I. Храм посвящен Св. Франциску. Король верил, что именно он помог отвоевать обратно земли, захваченные французами, и вернуть корону. Очертания здания повторяют архитектуру римского Пантеона, соборный алтарь базилики щедро украшен драгоценными камнями, пол облицован мраморными плитами.

7 Капелла Сан-Северо В прошлом капелла была частной церковью и усыпальницей знатной семьи Сан-Северо. Первый герцог из этой фамилии Джованни Франческо Паоло де Сангро построил храм в благодарность Мадонне за чудесное излечение от серьезной болезни. Среди местных жителей считается, что один из герцогов Сан-Северо был Великим магистром неаполитанских масонских лож, а капелла до середины XVIII века была храмом «общества вольных каменщиков».

8 Собор Святого Януария Храм, посвященный покровителю Неаполя Св. Януарию. Он был заложен при короле Карле I Анжуйском в XIII столетии. В соборной капелле сохранились уникальные росписи XIV века. Самой главной реликвией собора является сосуд XVII века с кровью Св. Януария, которая находится в застывшем состоянии. Но трижды в год в присутствии большого количества верующих происходит религиозное «чудо», и кровь опять становится жидкой.

9 Санта-Кьяра Религиозный комплекс в честь Св. Клары Ассизской, куда входит монастырь, музей и усыпальницы правителей из Анжуйской династии. Первый храм возник на этом месте в начале XIV столетия. В середине XVIII столетия была произведена реконструкция, и преобладающим стилем в архитектуре комплекса стал барокко. В 1943 году в результате бомбардировок церковь была разрушена, но в 1953-м ее восстановили в первоначальном облике XIV века.

10 Галерея Умберто I Торговый пассаж XIX века в неоклассическом стиле с элементами неоренессанса, замечательный образец городской архитектуры Нового времени. При проектировании в качестве образца была взята миланская галерея Виктора Эммануила, но в итоге копия получилась роскошнее самого оригинала. Внутри располагаются магазины и рестораны, периодически проходят концерты фортепианной музыки.

11 Музей Каподимонте Неаполитанский музей изобразительного искусства, где хранится самая обширная коллекция Тициана. Большая часть экспозиции была собрана представителями семейства Фарнезе, откуда вышел Папа Павел III. Понтифик постоянно заказывал полотна у Микеланджело и Тициана, который создал портреты почти всех членов фамилии Фарнезе. В XVIII веке для коллекции был построен отдельный дворец.

12 Археологический музей Неаполя Музей, где хранятся находки с раскопок Геркуланума, Помпей и Стабия. Экспозиция размещается в здании XVI-XVII вв. Изначально это здание служило университетом, затем сюда переместили частное собрание Бурбонов и Фарнезе, а также королевскую библиотеку. Самыми ценными экспонатами являются произведения искусства, созданные античными мастерами. Они были извлечены из-под обломков уничтоженных при извержении городов.

13 Оперный театр Сан-Карло Театр был построен при Карле III Бурбоне в первой половине XVIII столетия. Здание вмещало больше 3 тысяч зрителей, что делало неаполитанскую оперную сцену самой большой в мире. Историческая постройка не сохранилась до наших дней, так как была разрушена пожаром 1816 года и добита бомбардировками в 1943-м. Помимо представлений, туристы имеют возможность посетить театр с экскурсией.

14 Замок Кастель-дель-Ово Береговое укрепление, чьи мощные стены врезаются в воды Тирренского моря. Крепость стоит на небольшом острове и издалека напоминает огромное каменное судно. Первой постройкой на этом месте была вилла римского полководца Лукулла. В V веке сооружение было укреплено на случай атаки на город с моря. До IX века на острове жили монахи. Замок расширялся на протяжении последующих веков, в XVII столетии его приспособили под тюрьму. До наших дней дошла крепость, построенная в начале XII века.

15 Замок Сант-Эльмо Крепость выстроена на холме и поэтому доминирует над городским пейзажем. С замковых стен открывается завораживающая панорама Везувия и живописные виды Неаполя. Замок возведен на месте церкви X века. В XVI столетии испанцы перестроили крепость и с тех пор ее облик практически не изменился. В течение веков укрепление неоднократно подвергалось осадам и штурмам из-за своего выгодного стратегического положения.

16 Замок Кастель-Нуово Дворец, построенный для Карла Анжуйского в XIII веке. Монарх так и не смог в нем поселиться, так как был убит во время восстания. Строение сочетает в себе неприступность грозных укреплений и роскошь королевской резиденции. Замком попеременно владели французы, испанцы и австрийцы. В начале XIX века он даже побывал в руках русской эскадры. В наши дни на территории размещается музей и штаб-квартира исторического общества.

17 Королевский дворец в Казерте Загородный дворец неаполитанских правителей, построенный в XVIII веке. По размерам он превосходит французский Версаль в 3,5 раза. Дворец был возведен по проекту Л. Ванвителли. При планировании архитектор взял за образец Королевский дворец Мадрида. На территории расположен придворный театр и церковь. Предполагалось построить еще библиотеку и университет, но эти планы так и остались на бумаге.

18 Кладбище Фонтанелле Костехранилище (оссуарий), размещенное в пещерах на склонах холма Матердей. Первые захоронения появились здесь в середине XVII века, когда в результате эпидемии чумы каждый день умирали сотни людей. Позже сюда стали свозить останки бедняков, у которых не хватало средств на погребение. Последние трупы привезли сюда в 1837 году. Кладбище начали облагораживать в конце XIX века. В XXI веке был разрешен вход для посетителей.

19 Катакомбы Сан-Гаудиозо Комплекс подземных лабиринтов, который начал формироваться со II века н.э. Здесь укрывались от преследований первые христиане. В катакомбах последователи Иисуса хоронили усопших, проводили богослужения, организовывали подземные храмы. На стенах сохранились древние росписи и мозаики. На одном из верхних уровней находится могила неаполитанского покровителя и защитника Св. Януария.