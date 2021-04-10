Мальта готова доплачивать туристам за отдых: какие условия

Мальта намерена ввести своеобразный "кэшбэк" для туристов, которые прибывают на отдых в островное государство.

Об этом пишет DW.

Отмечается, что власти страны намерены выплачивать иностранцам от 100 до 200 евро, если ты забронировали номер в местном отеле и намерены провести на острове не менее трех дней.

Те туристы, которые остановятся в пятизвездочных отелях, получат 100 евро от властей и еще 100 евро от отеля.

Постояльцы четырех- и трехзвездочных отелей могут рассчитывать на 150 и 100 евро соответственно.

В Министерстве туризма Мальты предполагают, что большинство карантинных ограничений будут сняты до 1 июня этого года.

Туризм является критически важной отраслью островного государства. Согласно оценкам Всемирного совета туризма и путешествий, на него приходилось 27% экономики Мальты.

Напомним, с 7 апреля свои границы для украинцев открыл Кипр.

В тот же день Кабмин заявил о том, что путешествовать на карибское государство Сент-Винсент и Гренадины можно без виз.