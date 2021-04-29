Турция упростила условия въезда для туристов из Украины, Таиланд же наоборот усложнил

На фоне полного локдауна, объявленного до 17 мая, Турция с 15 мая отменяет требование ПЦР-тестов для туристов из ряда стран, в том числе и из Украины.

Об этом сообщает издание Avianews.com.

Кроме украинцев, ПЦР-тесты теперь не будут требовать у туристов из:

Гонконга

Китая

Тайваня

Вьетнама

Австралии

Новой Зеландии

Сингапура

Таиланда

Южной Кореи

Израиля

Японии

Великобритании

Латвии

Люксембурга

Эстонии

Правда, турецкие власти оставили в силе правило, требующее от пассажиров заполнить специальную форму перед вылетом в Турцию. В ней необходимо указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.

На данный момент авиапассажиры из всех стран, которые следуют в Турцию, должны пройти за свой счет ПЦР-тест на коронавирус. С момента сдачи анализа до момента вылета самолета должно пройти не более 72 часов. Тест должен показать отрицательный результат.

Таиланд

А вот в Таиланде пошли в обратную - с 1 мая здесь увеличат обязательный карантин для всех туристов с 10 до 14 дней. Теперь туристы, которые получат разрешение на въезд в Тайланд после 1 мая включительно, должны будут провести две недели на карантине. Это правило будет действовать и для тех, у кого есть сертификат о прохождении вакцинации. Если разрешение на въезд в страну было получено до 1 мая, а поездка случится до 6 мая, то на изоляции придется пробыть от семи до десяти дней в зависимости от наличия или отсутствия прививки.

Как сообщал "Телеграф", ранее власти Таиланда приняли решение, согласно которому обязательный карантин для прибывающих в страну будет сокращен с 14 дней до 7, но только для тех, кто прошел процедуру вакцинации.