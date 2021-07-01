Популярный тайский курорт открылся для украинцев: сколько стоит там отдохнуть

С 1 июля украинцы могут отдохнуть на популярном тайском курорте - Пхукете, который открыли для вакцинированных туристов без прохождения карантина.

Власти Таиланда говорят, что на самом большом в стране острове будут соблюдать все меры безопасности, чтобы туристам из разных стран отдыхалось комфортно.

Стоит отметить, что самые дешевые билеты из Киева на Пхукет в июле обойдутся от 10840 грн (билет на человека в 1 сторону, авиаперевозчик Air Arabia).

Ночь в двухзвездочном отеле на берегу моря стоит от 1600 грн. Более комфортабельные номера обойдутся около 3000 за ночь с завтраками. А вот пятизвездочный люкс по системе "Все включено" стоит от 5058 грн за сутки.

Планируется, что даже с наплывом туристов на Пхукете количество еженедельных случаев COVID-19 не должно превышать 90 человек. И если все так и будет, Таиланд откроет еще Краби и Самуи.

Напомним, российские туристы ездят за границу, невзирая на положительные тесты на коронавирус. А о плачевном способе обмануть ПЦР-тесты рассказывают сами туроператоры.