Германия открыла границы для украинских туристов, но есть нюанс

Германия с 18 июля открывает въезд всем гражданам Украины, даже не вакцинированным от коронавируса.
На сайте правительства Германии заявляют о том, что теперь въезд в страну будет разрешен не только вакцинированным от COVID-19 и тем, у кого были весомые основания для посещения страны.
В список стран свободного въезда в Германию находится 26 стран, в том числе Украина.
В обновленный перечень попала также и Саудовская Аравия.
Таким образом, для посещения европейской страны нужен только негативный тест на COVID-19.
Кроме того, страны-члены ЕС могут также требовать самоизоляцию и повторный тест.
Как сообщал ранее "Телеграф", 11 июня в Германии заявили, что 13 июня Украина покинет список стран "красной зоны" и для туристов при въезде в ФРГ более не надо будет сдавать тест на COVID-19, проходить самоизоляцию и регистрироваться в специальном правительственном реестре.
Также напоминаем о том, что страны Европейского Союза договорились о смягчении ограничений на поездки в течение лета.