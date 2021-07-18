Германия открыла границы для украинских туристов, но есть нюанс

Германия с 18 июля открывает въезд всем гражданам Украины, даже не вакцинированным от коронавируса.

На сайте правительства Германии заявляют о том, что теперь въезд в страну будет разрешен не только вакцинированным от COVID-19 и тем, у кого были весомые основания для посещения страны.

В список стран свободного въезда в Германию находится 26 стран, в том числе Украина.

В обновленный перечень попала также и Саудовская Аравия.

Таким образом, для посещения европейской страны нужен только негативный тест на COVID-19.

Кроме того, страны-члены ЕС могут также требовать самоизоляцию и повторный тест.

Как сообщал ранее "Телеграф", 11 июня в Германии заявили, что 13 июня Украина покинет список стран "красной зоны" и для туристов при въезде в ФРГ более не надо будет сдавать тест на COVID-19, проходить самоизоляцию и регистрироваться в специальном правительственном реестре.

Также напоминаем о том, что страны Европейского Союза договорились о смягчении ограничений на поездки в течение лета.