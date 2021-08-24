Шарлотка с персиками: рецепт ароматной выпечки, которая всегда получается
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Для рецепта шарлотки с персиками необходимо 5 яиц.
В сезон персиков рецепты выпечки со сладким фруктом становятся невероятно популярны. Известный украинский шеф-повар поделился своим рецептом ароматной шарлотки с персиками, которая всегда получается.
Его шеф-повар опубликовал на своем сайте.
Шарлотка с персиками: рецепт Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- Яйца — 5 шт.
- Сахар — 200 г
- Мука — 180 г
- Сода — 0,5 ч. л.
- Персик — 0,5 ч. л.
- 10 г сливочного масла для смазки
Способ приготовления:
Яйца обмыть, отделить белки от желтков и взбить до устойчивых пиков. Продолжая взбивать постепенно добавить сахар.
Постепенно добавить желтки и взбивать в течение минуты.
Перемешайте соду с мукой и добавьте смеси, не переставая взбивать. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану.
Нарежьте персики мелкими дольками.
Смажьте форму маслом и влейте половину теста. Затем выложите персики ровным слоем и залейте оставшимся тестом.
Выпекайте пирог при 220 градусах 5 минут, а затем еще полчаса на температуре 170 градусов. Готовую шарлотку охладите, по желанию украсьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" публиковал классический рецепт шарлотки с яблоками от Евгения Клопотенко.