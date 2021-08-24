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Шарлотка с персиками: рецепт ароматной выпечки, которая всегда получается

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Шарлотка с персиками: рецепт ароматной выпечки, которая всегда получается Новость обновлена 24 августа 2021, 17:28
Шарлотка с персиками

Для рецепта шарлотки с персиками необходимо 5 яиц.

В сезон персиков рецепты выпечки со сладким фруктом становятся невероятно популярны. Известный украинский шеф-повар поделился своим рецептом ароматной шарлотки с персиками, которая всегда получается.

Его шеф-повар опубликовал на своем сайте.

Шарлотка с персиками: рецепт Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • Яйца — 5 шт. 
  • Сахар — 200 г 
  • Мука — 180 г 
  • Сода — 0,5 ч. л. 
  • Персик — 0,5 ч. л. 
  • 10 г сливочного масла для смазки

Способ приготовления:

Яйца обмыть, отделить белки от желтков и взбить до устойчивых пиков. Продолжая взбивать постепенно добавить сахар.

Постепенно добавить желтки и взбивать в течение минуты.

Перемешайте соду с мукой и добавьте смеси, не переставая взбивать. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану.

Нарежьте персики мелкими дольками.

Смажьте форму маслом и влейте половину теста. Затем выложите персики ровным слоем и залейте оставшимся тестом.

Выпекайте пирог при 220 градусах 5 минут, а затем еще полчаса на температуре 170 градусов. Готовую шарлотку охладите, по желанию украсьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал классический рецепт шарлотки с яблоками от Евгения Клопотенко.

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