"Минимум времени и максимум пользы": Татьяна Литвинова поделилась простым рецептом омлета из кабачков
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 3
Запеченный в духовке омлет из кабачков станет полезным завтраком для всей семьи.
Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусного и полезного завтрака. Кулинар рассказала, как приготовить омлет с кабачками и сыром в духовке. Подавать его лучше всего в виде рулета.
Рецептом кулинар поделилась в своем Instagram.
Омлет из кабачков: рецепт
Ингредиенты:
- Кабачки (цукини) — 300 г
- Яйца — 5 шт
- Сливки — 50 г
- Соль — 0,5 ч.л.
- Перец черный — щепотка
- Фета — 50 г
- Помидор — 1 шт
Способ приготовления
- Половину кабачка нарезаем тонкими кольцами.
- Вторую половину разрезаем на части и кладем в блендер. Добавляем яйца и взбиваем.
- Добавьте сливки, соль и взбейте еще раз.
- На смазанный маслом противень выливаем эту смесь, сверху крошим фету. Сверху выкладываем кольца кабачка. Сбрызгиваем сверху оливковым маслом.
- Запекать при температуре 200, 10-15 мин.
- Готовый омлет сверните рулетом.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепты закусок из баклажанов от Татьяны Литвиновой.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-