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"Минимум времени и максимум пользы": Татьяна Литвинова поделилась простым рецептом омлета из кабачков

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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"Минимум времени и максимум пользы": Татьяна Литвинова поделилась простым рецептом омлета из кабачков Новость обновлена 26 августа 2021, 16:52
Омлет с кабачками. Скриншот

Запеченный в духовке омлет из кабачков станет полезным завтраком для всей семьи.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусного и полезного завтрака. Кулинар рассказала, как приготовить омлет с кабачками и сыром в духовке. Подавать его лучше всего в виде рулета.

Рецептом кулинар поделилась в своем Instagram.

Омлет из кабачков: рецепт

Ингредиенты:

  • Кабачки (цукини) — 300 г
  • Яйца — 5 шт
  • Сливки — 50 г
  • Соль — 0,5 ч.л.
  • Перец черный — щепотка
  • Фета — 50 г
  • Помидор — 1 шт

Способ приготовления

  1. Половину кабачка нарезаем тонкими кольцами.
  2. Вторую половину разрезаем на части и кладем в блендер. Добавляем яйца и взбиваем.
  3. Добавьте сливки, соль и взбейте еще раз.
  4. На смазанный маслом противень выливаем эту смесь, сверху крошим фету. Сверху выкладываем кольца кабачка. Сбрызгиваем сверху оливковым маслом.
  5. Запекать при температуре 200, 10-15 мин.
  6. Готовый омлет сверните рулетом.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепты закусок из баклажанов от Татьяны Литвиновой.

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