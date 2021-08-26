"Минимум времени и максимум пользы": Татьяна Литвинова поделилась простым рецептом омлета из кабачков

Запеченный в духовке омлет из кабачков станет полезным завтраком для всей семьи.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусного и полезного завтрака. Кулинар рассказала, как приготовить омлет с кабачками и сыром в духовке. Подавать его лучше всего в виде рулета.

Рецептом кулинар поделилась в своем Instagram.

Омлет из кабачков: рецепт

Ингредиенты:

Кабачки (цукини) — 300 г

Яйца — 5 шт

Сливки — 50 г

Соль — 0,5 ч.л.

Перец черный — щепотка

Фета — 50 г

Помидор — 1 шт

Способ приготовления

Половину кабачка нарезаем тонкими кольцами. Вторую половину разрезаем на части и кладем в блендер. Добавляем яйца и взбиваем. Добавьте сливки, соль и взбейте еще раз. На смазанный маслом противень выливаем эту смесь, сверху крошим фету. Сверху выкладываем кольца кабачка. Сбрызгиваем сверху оливковым маслом. Запекать при температуре 200, 10-15 мин. Готовый омлет сверните рулетом.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепты закусок из баклажанов от Татьяны Литвиновой.