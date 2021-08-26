"Мінімум часу і максимум користі": Тетяна Литвинова поділилася простим рецептом омлету з кабачків

Запечена в духовці омлет з кабачків стане корисним сніданком для всієї родини.

Екс-суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Тетяна Литвинова поділилася рецептом смачного і корисного сніданку. Кулінар розповіла, як приготувати омлет з кабачками і сиром в духовці. Подавати його краще за все у вигляді рулету.

Рецептом кулінар поділилася в своєму Instagram.

Омлет з кабачків: рецепт

Інгредієнти:

Кабачки (цукіні) — 300 г

Яйця — 5 шт

Вершки — 50 г

Сіль — 0,5 ч.л.

Перець чорний — щіпка

Фета — 50 г

Помідор — 1 шт

Спосіб приготування

Половину кабачка нарізаємо тонкими кільцями. Другу половину розрізаємо на частини і кладемо в блендер. Додаємо яйця і збиваємо. Додайте вершки, сіль і збийте ще раз. На змащене маслом деко виливаємо цю суміш, зверху кришимо фету. Зверху викладаємо кільця кабачка. Збризгуємо зверху оливковою олією. Запікати при температурі 200, 10-15 хв. Готовий омлет скрутіть рулетом.

Раніше "Телеграф" публікував рецепти закусок з баклажанів від Тетяни Литвинової.