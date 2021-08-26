"Мінімум часу і максимум користі": Тетяна Литвинова поділилася простим рецептом омлету з кабачків
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Запечена в духовці омлет з кабачків стане корисним сніданком для всієї родини.
Екс-суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Тетяна Литвинова поділилася рецептом смачного і корисного сніданку. Кулінар розповіла, як приготувати омлет з кабачками і сиром в духовці. Подавати його краще за все у вигляді рулету.
Рецептом кулінар поділилася в своєму Instagram.
Омлет з кабачків: рецепт
Інгредієнти:
- Кабачки (цукіні) — 300 г
- Яйця — 5 шт
- Вершки — 50 г
- Сіль — 0,5 ч.л.
- Перець чорний — щіпка
- Фета — 50 г
- Помідор — 1 шт
Спосіб приготування
- Половину кабачка нарізаємо тонкими кільцями.
- Другу половину розрізаємо на частини і кладемо в блендер. Додаємо яйця і збиваємо.
- Додайте вершки, сіль і збийте ще раз.
- На змащене маслом деко виливаємо цю суміш, зверху кришимо фету. Зверху викладаємо кільця кабачка. Збризгуємо зверху оливковою олією.
- Запікати при температурі 200, 10-15 хв.
- Готовий омлет скрутіть рулетом.
Раніше "Телеграф" публікував рецепти закусок з баклажанів від Тетяни Литвинової.
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