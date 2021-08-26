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"Мінімум часу і максимум користі": Тетяна Литвинова поділилася простим рецептом омлету з кабачків

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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"Мінімум часу і максимум користі": Тетяна Литвинова поділилася простим рецептом омлету з кабачків Новина оновлена 26 серпня 2021, 16:52
Омлет з кабачками. Скріншот

Запечена в духовці омлет з кабачків стане корисним сніданком для всієї родини.

Екс-суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Тетяна Литвинова поділилася рецептом смачного і корисного сніданку. Кулінар розповіла, як приготувати омлет з кабачками і сиром в духовці. Подавати його краще за все у вигляді рулету.

Рецептом кулінар поділилася в своєму Instagram.

Омлет з кабачків: рецепт

Інгредієнти:

  • Кабачки (цукіні) — 300 г
  • Яйця — 5 шт
  • Вершки — 50 г
  • Сіль — 0,5 ч.л.
  • Перець чорний — щіпка
  • Фета — 50 г
  • Помідор — 1 шт

Спосіб приготування

  1. Половину кабачка нарізаємо тонкими кільцями.
  2. Другу половину розрізаємо на частини і кладемо в блендер. Додаємо яйця і збиваємо.
  3. Додайте вершки, сіль і збийте ще раз.
  4. На змащене маслом деко виливаємо цю суміш, зверху кришимо фету. Зверху викладаємо кільця кабачка. Збризгуємо зверху оливковою олією.
  5. Запікати при температурі 200, 10-15 хв.
  6. Готовий омлет скрутіть рулетом.

Раніше "Телеграф" публікував рецепти закусок з баклажанів від Тетяни Литвинової.

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