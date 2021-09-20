"У каждого он свой": судья "МастерШефа" поделился авторским рецептом борща
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Повар Владимир Ярославский любит добавлять в борщ много петрушки, зеленого лука и чорнослив.
Борщ – национальное украинское блюдо, которое традиционно готовят с мясом, свеклой, картофелем, капустой, луком, томатами или томатной пастой и морковью. Несмотря на то, что существует "классический" рецепт этого блюда, в мире насчитывается их намного больше.
Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграм поделился своим авторским рецептом украинского борща.
"У каждого он все равно свой и разный" — пишет кулинар.
Рецепт борща от Владимира Ярославского:
Ингредиенты:
- Ребра — 2-3 кг.
- Лук, морковь и черный перец
- 400г свеклы
- 10г яблочный уксус = 1 ст. ложка
- 800-700г томатов в собственном соку
- 350г капусты
- Стебель сельдерея
- 35г болгарского перца
- 40г чеснока
- 30г сала
- Много петрушки и зеленый лук
Приготовление:
Сварите на медленном огне говяжьи ребра, пока они не станут мягкими.
Все овощи нарежьте полу-соломкой.На растительном олии поджаривайте, добавляя в сковороду по очереди, морковь, затем лук, затем стебель сельдерея и болгарский перец. Все медленно жарьте, пока овощи полностью не подрумянятся. Потом добавить их в бульон.
Томаты Пилате (в собственном соку без кожицы) перетереть в однородную массу. Разогреть сотейник с маслом, быстро обжарить 10-15 секунд свеклу, добавьте яблочный уксус, немного прожарьте и добавьте помидоры. Тушите пока свекла не станет мягкой, но еще хрустящим.
Далее в готовый бульон добавить 2 столовые ложки сахара, почти 1 столовая ложу соли, измельченный душистый и ароматный перцы и лавровый лист. Довев до кипения, добавьте свеклу с помидорами, и сразу же бросьте капусту. Доведя до кипения, снимите с огня и добавьте измельченный чеснок с небольшим количеством лука и сала.
Оставьте на 15 минут настояться.
Картофель и фасоль, Ярославский отваривает отдельно и добавляет в борщ уже при подаче.
Ранее, "Телеграф" писал, что победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф", ресторатор Евгений Клопотенко признался в любви украинскому борщу и насмешил сеть мемом о блюде.
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