"У каждого он свой": судья "МастерШефа" поделился авторским рецептом борща

Повар Владимир Ярославский любит добавлять в борщ много петрушки, зеленого лука и чорнослив.

Борщ – национальное украинское блюдо, которое традиционно готовят с мясом, свеклой, картофелем, капустой, луком, томатами или томатной пастой и морковью. Несмотря на то, что существует "классический" рецепт этого блюда, в мире насчитывается их намного больше.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграм поделился своим авторским рецептом украинского борща.

"У каждого он все равно свой и разный" — пишет кулинар.

Рецепт борща от Владимира Ярославского:

Ингредиенты:

Ребра — 2-3 кг.

Лук, морковь и черный перец

400г свеклы

10г яблочный уксус = 1 ст. ложка

800-700г томатов в собственном соку

350г капусты

Стебель сельдерея

35г болгарского перца

40г чеснока

30г сала

Много петрушки и зеленый лук

Приготовление:

Сварите на медленном огне говяжьи ребра, пока они не станут мягкими.

Все овощи нарежьте полу-соломкой.На растительном олии поджаривайте, добавляя в сковороду по очереди, морковь, затем лук, затем стебель сельдерея и болгарский перец. Все медленно жарьте, пока овощи полностью не подрумянятся. Потом добавить их в бульон.

Томаты Пилате (в собственном соку без кожицы) перетереть в однородную массу. Разогреть сотейник с маслом, быстро обжарить 10-15 секунд свеклу, добавьте яблочный уксус, немного прожарьте и добавьте помидоры. Тушите пока свекла не станет мягкой, но еще хрустящим.

Далее в готовый бульон добавить 2 столовые ложки сахара, почти 1 столовая ложу соли, измельченный душистый и ароматный перцы и лавровый лист. Довев до кипения, добавьте свеклу с помидорами, и сразу же бросьте капусту. Доведя до кипения, снимите с огня и добавьте измельченный чеснок с небольшим количеством лука и сала.

Оставьте на 15 минут настояться.

Картофель и фасоль, Ярославский отваривает отдельно и добавляет в борщ уже при подаче.

Ранее, "Телеграф" писал, что победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф", ресторатор Евгений Клопотенко признался в любви украинскому борщу и насмешил сеть мемом о блюде.