"У кожного він свій": суддя "МастерШеф" поділився авторським рецептом борщу

Кухар Володимир Ярославський любить додавати в борщ багато петрушки, зеленої цибулі і чорнослив.

Борщ — національне українське блюдо, яке традиційно готують з м’ясом, буряком, картоплею, капустою, цибулею, томатами або томатною пастою і морквою. Незважаючи на те, що існує "класичний" рецепт цієї страви, в світі налічується їх набагато більше.

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський на своїй сторінці в Інстаграм поділився своїм авторським рецептом українського борщу.

"У кожного він все одно свій і різний" — пише кулінар.

Рецепт борщу від Володимира Ярославського:

Інгредієнти:

Ребра — 2-3 кг.

Цибуля, морква і чорний перець

400г буряка

10г яблучний оцет = 1 ст. ложка

800-700г томатів у власному соку

350г капусти

стебло селери

35г болгарського перцю

40г часнику

30г сала

Багато петрушки і зелена цибуля

Приготування:

Зваріть на повільному вогні яловичі ребра, поки вони не стануть м’якими.

Всі овочі наріжте напів-соломкою.На рослинній оліі підсмажуйте, додаючи в сковороду по черзі, моркву, потім цибулю, потім стебло селери і болгарський перець. Все повільно смажте, поки овочі повністю не підрум’яняться. Потім додати їх в бульйон.

Томати Пілата (у власному соку без шкірки) перетерти в однорідну масу. Розігріти сотейник з маслом, швидко обсмажте 10-15 секунд буряк, додайте яблучний оцет, трохи підсмажте і додайте помідори. Гасіть поки буряк не стане м’яким, але ще хрустким.

Далі в готовий бульйон додати 2 столові ложки цукру, майже 1 столову ложку солі, подрібнений запашний і ароматний перці і лавровий лист. Довівши до кипіння, додайте буряк з помідорами, і відразу ж киньте капусту. Довівши до кипіння, зніміть з вогню і додайте подрібнений часник з невеликою кількістю цибулі і сала.

Залиште на 15 хвилин настоятися.

Картоплю і квасолю, Ярославський відварює окремо і додає в борщ вже при подачі.

Раніше, "Телеграф" писав, що переможець кулінарного шоу "МастерШеф", ресторатор Євген Клопотенко зізнався в любові українського борщу і насмішив мережу мемом про страву.