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"У кожного він свій": суддя "МастерШеф" поділився авторським рецептом борщу

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Рецепт борщу від Володимира Ярославського Новина оновлена 20 вересня 2021, 13:36
Рецепт борщу від Володимира Ярославського

Кухар Володимир Ярославський любить додавати в борщ багато петрушки, зеленої цибулі і чорнослив.

Борщ — національне українське блюдо, яке традиційно готують з м’ясом, буряком, картоплею, капустою, цибулею, томатами або томатною пастою і морквою. Незважаючи на те, що існує "класичний" рецепт цієї страви, в світі налічується їх набагато більше.

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський на своїй сторінці в Інстаграм поділився своїм авторським рецептом українського борщу.

"У кожного він все одно свій і різний" — пише кулінар.

Рецепт борщу від Володимира Ярославського:

Інгредієнти:

  • Ребра — 2-3 кг.
  • Цибуля, морква і чорний перець
  • 400г буряка
  • 10г яблучний оцет = 1 ст. ложка
  • 800-700г томатів у власному соку
  • 350г капусти
  • стебло селери
  • 35г болгарського перцю
  • 40г часнику
  • 30г сала
  • Багато петрушки і зелена цибуля

Приготування:

Зваріть на повільному вогні яловичі ребра, поки вони не стануть м’якими.

Всі овочі наріжте напів-соломкою.На рослинній оліі підсмажуйте, додаючи в сковороду по черзі, моркву, потім цибулю, потім стебло селери і болгарський перець. Все повільно смажте, поки овочі повністю не підрум’яняться. Потім додати їх в бульйон.

Томати Пілата (у власному соку без шкірки) перетерти в однорідну масу. Розігріти сотейник з маслом, швидко обсмажте 10-15 секунд буряк, додайте яблучний оцет, трохи підсмажте і додайте помідори. Гасіть поки буряк не стане м’яким, але ще хрустким.

Далі в готовий бульйон додати 2 столові ложки цукру, майже 1 столову ложку солі, подрібнений запашний і ароматний перці і лавровий лист. Довівши до кипіння, додайте буряк з помідорами, і відразу ж киньте капусту. Довівши до кипіння, зніміть з вогню і додайте подрібнений часник з невеликою кількістю цибулі і сала.

Залиште на 15 хвилин настоятися.

Картоплю і квасолю, Ярославський відварює окремо і додає в борщ вже при подачі.

Раніше, "Телеграф" писав, що переможець кулінарного шоу "МастерШеф", ресторатор Євген Клопотенко зізнався в любові українського борщу і насмішив мережу мемом про страву.

Теги:
#Харчування #Рецепт #Борщ #Володимир Ярославський
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