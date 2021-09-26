Маринованные опята на зиму: простой пошаговый рецепт, который получится у каждого

Опята считаются одними из самых популярных грибов

Маринованные опята — популярная закуска почти в каждом доме. Также их можно добавлять в салаты, запеченные овощи или к гарниру. Главное — знать как правильно приготовить. "Телеграф" предлагает вам пошаговый рецепт вкуснейших опят на зиму.

Ингредиенты:

Рассол на 1 л воды

1,5 ст.л. соли;

2 ст.л. сахара;

1 ч.л. уксусной эссенции 70%;

Гвоздика — 3 соцветия;

Душистый перец — 5 шт;

Лавровый лист — 2-3 шт;

Черный перец горошек — 6-8 шт.

Приготовление:

1. Опята вымойте в теплой воде от песка и грязи. Если грибы очень большие — частично обрежьте ножку.

2. Очищенные опята поместите в кастрюлю, залейте водой и варите после кипения 15 минут.

3. Параллельно с этим простерилизуйте банки.

4. После варки из кастрюли слейте воду и промойте опята холодной водой.

5. Залейте холодной водой и снова варите 10 минут. Обязательно необходимо снимать пену из грибов.

6. Снова слейте воду и промойте с помощью дуршлага или сита.

7. В чистую кастрюлю выложите отваренные грибы и залейте водой, чтобы опята были покрыты примерно на 2 см, при этом отмерьте количество воды (в литрах).

8. В зависимости от количества воды приготовьте рассол: добавьте соль, сахар и специи.

9. Кипятите около 10 минут под закрытой крышкой.

10. Добавьте уксусную эссенцию и выключите огонь.

11. Разлейте опята в банки, сверху долейте рассол и закройте крышкой.

12. Закрытые банки оставьте в тепле и до полного остывания.

Готово!

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