Мариновані опеньки на зиму: простий покроковий рецепт, який вдасться у кожного

Опеньки вважаються одними з найпопулярніших грибів

Мариновані опеньки — популярна закуска майже в кожному домі. Також їх можна додавати в салати, запечені овочі або ж до гарніру. Головне — знати як правильно приготувати. "Телеграф" пропонує вам покроковий рецепт надзвичайно смачних опеньок на зиму.

Інгредієнти:

Розсіл на 1 л води

1,5 ст.л. солі;

2 ст.л. цукру;

1 ч.л. оцтової есенції 70%;

Гвоздика — 3 суцвіття;

Запашний перець — 5 шт;

Лавровий лист — 2-3 шт;

Чорний перець горошок — 6-8 шт.

Приготування:

Опеньки вимийте в теплій воді від піску та бруду. Якщо гриби дуже великі — частково обрізайте ніжку. Почищені опеньки помістіть у каструлю, залийте водою і варіть після кипіння 15 хвилин. Паралельно з цим простерилізуйте банки. Після варіння з каструлі злийте воду і промийте опеньки холодною водою. Залийте холодною водою і знову варіть 10 хвилин. Обов’язково необхідно знімати піну з грибів. Знову злити воду і промити за допомогою друшляка або сита. В чисту каструлю викладіть відварені гриби і залийте водою, щоб опеньки були покриті приблизно на 2 см, при цьому відміряйте кількість води (в літрах). Залежно від кількості води приготуйте розсіл: додайте сіль, цукор та спеції. Кип’ятіть приблизно 10 хвилин під закритою кришкою. Додайте оцтову есенцію і вимкніть вогонь. Розлийте опеньки в банки, зверху долийте розсіл і закрийте кришкою. Закриті банки залиште в теплі і до повного охолодження.

Готово!

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