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Мариновані опеньки на зиму: простий покроковий рецепт, який вдасться у кожного

Автор
Яна Мосійчук
Дата публікації
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Автор
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Мариновані опеньки Новина оновлена 26 вересня 2021, 10:01
Мариновані опеньки

Опеньки вважаються одними з найпопулярніших грибів

Мариновані опеньки — популярна закуска майже в кожному домі. Також їх можна додавати в салати, запечені овочі або ж до гарніру. Головне — знати як правильно приготувати. "Телеграф" пропонує вам покроковий рецепт надзвичайно смачних опеньок на зиму.

Інгредієнти:

Розсіл на 1 л води

  • 1,5 ст.л. солі;
  • 2 ст.л. цукру;
  • 1 ч.л. оцтової есенції 70%;
  • Гвоздика — 3 суцвіття;
  • Запашний перець — 5 шт;
  • Лавровий лист — 2-3 шт;
  • Чорний перець горошок — 6-8 шт.

Приготування:

  1. Опеньки вимийте в теплій воді від піску та бруду. Якщо гриби дуже великі — частково обрізайте ніжку.
  2. Почищені опеньки помістіть у каструлю, залийте водою і варіть після кипіння 15 хвилин.
  3. Паралельно з цим простерилізуйте банки.
  4. Після варіння з каструлі злийте воду і промийте опеньки холодною водою.
  5. Залийте холодною водою і знову варіть 10 хвилин. Обов’язково необхідно знімати піну з грибів.
  6. Знову злити воду і промити за допомогою друшляка або сита.
  7. В чисту каструлю викладіть відварені гриби і залийте водою, щоб опеньки були покриті приблизно на 2 см, при цьому відміряйте кількість води (в літрах).
  8. Залежно від кількості води приготуйте розсіл: додайте сіль, цукор та спеції.
  9. Кип’ятіть приблизно 10 хвилин під закритою кришкою.
  10. Додайте оцтову есенцію і вимкніть вогонь.
  11. Розлийте опеньки в банки, зверху долийте розсіл і закрийте кришкою. 
  12. Закриті банки залиште в теплі і до повного охолодження.

Готово!

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#Рецепти #Гриби
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