Мариновані опеньки на зиму: простий покроковий рецепт, який вдасться у кожного
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Опеньки вважаються одними з найпопулярніших грибів
Мариновані опеньки — популярна закуска майже в кожному домі. Також їх можна додавати в салати, запечені овочі або ж до гарніру. Головне — знати як правильно приготувати. "Телеграф" пропонує вам покроковий рецепт надзвичайно смачних опеньок на зиму.
Інгредієнти:
Розсіл на 1 л води
- 1,5 ст.л. солі;
- 2 ст.л. цукру;
- 1 ч.л. оцтової есенції 70%;
- Гвоздика — 3 суцвіття;
- Запашний перець — 5 шт;
- Лавровий лист — 2-3 шт;
- Чорний перець горошок — 6-8 шт.
Приготування:
- Опеньки вимийте в теплій воді від піску та бруду. Якщо гриби дуже великі — частково обрізайте ніжку.
- Почищені опеньки помістіть у каструлю, залийте водою і варіть після кипіння 15 хвилин.
- Паралельно з цим простерилізуйте банки.
- Після варіння з каструлі злийте воду і промийте опеньки холодною водою.
- Залийте холодною водою і знову варіть 10 хвилин. Обов’язково необхідно знімати піну з грибів.
- Знову злити воду і промити за допомогою друшляка або сита.
- В чисту каструлю викладіть відварені гриби і залийте водою, щоб опеньки були покриті приблизно на 2 см, при цьому відміряйте кількість води (в літрах).
- Залежно від кількості води приготуйте розсіл: додайте сіль, цукор та спеції.
- Кип’ятіть приблизно 10 хвилин під закритою кришкою.
- Додайте оцтову есенцію і вимкніть вогонь.
- Розлийте опеньки в банки, зверху долийте розсіл і закрийте кришкою.
- Закриті банки залиште в теплі і до повного охолодження.
Готово!
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