Картофельные зразы с грибами: простой рецепт популярного блюда

Картофельные зразы — это вкусное, сытное и совсем несложное в приготовлении блюдо.

Картофельные зразы — одно из самых популярных блюд в Украине. Обычно, их готовят с мясом, но можно добавить любую начинку и будет невероятно вкусно. Специально для вас "Телеграф" подготовил простой рецепт вкусных зраз с грибами.

Ингредиенты:

Картофель (средний) — 15 шт;

Яйца — 2 шт;

Мука — 0.5 стакана;

Соль и перец;

растительное масло для жарки;

сметана;

измельченной чеснок / пропущенных через пресс;

грибы — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.

Картофельные зразы с грибами

Приготовление:

Картофель очистите, вымойте, залейте в кастрюле водой и отварите до готовности. Отварной картофель охладите и пропустите через мясорубку. Затем, картофель выложите в миску, добавьте яйца, муку, соль и замесите тесто. Приготовьте начинку. Грибы пожарьте на растительном масле, добавьте мелко нарезанный лук и жарьте до готовности. В конце добавьте немного сметаной и протушите под закрытой крышкой 6-7 минут. Теперь необходимо сформировать зразы. Руку смочите в воде, отщипните кусок картофельного теста, приплюсните в руке, положите начинку и заверните пирожок. И так с каждым. Обжарьте зразы на растительном масле с обеих сторон до легкого румянца.

На стол лучше подавать со сметаной. Приятного аппетита!

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