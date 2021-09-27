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Картофельные зразы с грибами: простой рецепт популярного блюда

Автор
Яна Мосийчук
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Картофельные зразы с грибами
Картофельные зразы с грибами

Картофельные зразы — это вкусное, сытное и совсем несложное в приготовлении блюдо.

Картофельные зразы — одно из самых популярных блюд в Украине. Обычно, их готовят с мясом, но можно добавить любую начинку и будет невероятно вкусно. Специально для вас "Телеграф" подготовил простой рецепт вкусных зраз с грибами.

Ингредиенты:

  • Картофель (средний) — 15 шт;
  • Яйца — 2 шт;
  • Мука — 0.5 стакана;
  • Соль и перец;
  • растительное масло для жарки;
  • сметана;
  • измельченной чеснок / пропущенных через пресс;
  • грибы — 300 г;
  • лук репчатый — 1 шт.
Картофельные зразы с грибами
Картофельные зразы с грибами

Приготовление:

  1. Картофель очистите, вымойте, залейте в кастрюле водой и отварите до готовности.
  2. Отварной картофель охладите и пропустите через мясорубку.
  3. Затем, картофель выложите в миску, добавьте яйца, муку, соль и замесите тесто.
  4. Приготовьте начинку. Грибы пожарьте на растительном масле, добавьте мелко нарезанный лук и жарьте до готовности. В конце добавьте немного сметаной и протушите под закрытой крышкой 6-7 минут.
  5. Теперь необходимо сформировать зразы. Руку смочите в воде, отщипните кусок картофельного теста, приплюсните в руке, положите начинку и заверните пирожок. И так с каждым.
  6. Обжарьте зразы на растительном масле с обеих сторон до легкого румянца.

На стол лучше подавать со сметаной. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт приготовления белых грибов с картофелем.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Блюда из картофеля
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