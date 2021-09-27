Картофельные зразы с грибами: простой рецепт популярного блюда
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Картофельные зразы — это вкусное, сытное и совсем несложное в приготовлении блюдо.
Картофельные зразы — одно из самых популярных блюд в Украине. Обычно, их готовят с мясом, но можно добавить любую начинку и будет невероятно вкусно. Специально для вас "Телеграф" подготовил простой рецепт вкусных зраз с грибами.
Ингредиенты:
- Картофель (средний) — 15 шт;
- Яйца — 2 шт;
- Мука — 0.5 стакана;
- Соль и перец;
- растительное масло для жарки;
- сметана;
- измельченной чеснок / пропущенных через пресс;
- грибы — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт.
Приготовление:
- Картофель очистите, вымойте, залейте в кастрюле водой и отварите до готовности.
- Отварной картофель охладите и пропустите через мясорубку.
- Затем, картофель выложите в миску, добавьте яйца, муку, соль и замесите тесто.
- Приготовьте начинку. Грибы пожарьте на растительном масле, добавьте мелко нарезанный лук и жарьте до готовности. В конце добавьте немного сметаной и протушите под закрытой крышкой 6-7 минут.
- Теперь необходимо сформировать зразы. Руку смочите в воде, отщипните кусок картофельного теста, приплюсните в руке, положите начинку и заверните пирожок. И так с каждым.
- Обжарьте зразы на растительном масле с обеих сторон до легкого румянца.
На стол лучше подавать со сметаной. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт приготовления белых грибов с картофелем.
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