Картопляні зрази з грибами: простий рецепт популярної страви
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Картопляні зрази — це смачна, ситна і зовсім нескладна в приготуванні страва.
Картопляні зрази — одна з найпопулярніших страв в Україні. Зазвичай, їх готують з м’ясом, але можна додати будь-яку начинку і буде неймовірно смачно. Спеціально для вас "Телеграф" підготував простий рецепт смачних зразів з грибами.
Інгредієнти:
- Картопля (середня) — 15 шт;
- Яйця — 2 шт;
- Борошно — 0.5 склянки;
- Сіль та перець;
- Рослинна олія для смаження;
- Сметана;
- Подрібнений часник/пропущений через прес;
- Гриби — 300 г;
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
Приготування:
- Картоплю почистьте, вимийте, залийте в каструлі водою та відваріть до готовності.
- Відварену картоплю охолодіть і пропустіть через мʼясорубку.
- Картоплю викладіть в миску, додайте яйця, борошно, сіль та замісіть тісто.
- Приготуйте начинку. Гриби посмажте на рослинній олії додайте дрібно нарізану цибулю і смажте до готовності. В кінці додайте трошки сметани і протушкуйте під закритою кришкою 6-7 хвилин.
- Тепер необхідно сформувати зрази. Руку змочіть у воді, відщипніть шматок картопляного тіста, приплюсніть у руці, викладіть начинку і загорніть пиріжок. І так з кожним наступним.
- Смажте зрази на рослинній з обох сторін до легкого румʼянцю.
На стіл краще подавати зі сметаною. Смачного!
Раніше "Телеграф" публікував рецепт приготування білих грибів з картоплею.
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