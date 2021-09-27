Картопляні зрази з грибами: простий рецепт популярної страви

Картопляні зрази — це смачна, ситна і зовсім нескладна в приготуванні страва.

Картопляні зрази — одна з найпопулярніших страв в Україні. Зазвичай, їх готують з м’ясом, але можна додати будь-яку начинку і буде неймовірно смачно. Спеціально для вас "Телеграф" підготував простий рецепт смачних зразів з грибами.

Інгредієнти:

Картопля (середня) — 15 шт;

Яйця — 2 шт;

Борошно — 0.5 склянки;

Сіль та перець;

Рослинна олія для смаження;

Сметана;

Подрібнений часник/пропущений через прес;

Гриби — 300 г;

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Картопляні зрази з грибами

Приготування:

Картоплю почистьте, вимийте, залийте в каструлі водою та відваріть до готовності. Відварену картоплю охолодіть і пропустіть через мʼясорубку. Картоплю викладіть в миску, додайте яйця, борошно, сіль та замісіть тісто. Приготуйте начинку. Гриби посмажте на рослинній олії додайте дрібно нарізану цибулю і смажте до готовності. В кінці додайте трошки сметани і протушкуйте під закритою кришкою 6-7 хвилин. Тепер необхідно сформувати зрази. Руку змочіть у воді, відщипніть шматок картопляного тіста, приплюсніть у руці, викладіть начинку і загорніть пиріжок. І так з кожним наступним. Смажте зрази на рослинній з обох сторін до легкого румʼянцю.

На стіл краще подавати зі сметаною. Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт приготування білих грибів з картоплею.