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Картопляні зрази з грибами: простий рецепт популярної страви

Автор
Яна Мосійчук
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Картопляні зрази з грибами
Картопляні зрази з грибами

Картопляні зрази — це смачна, ситна і зовсім нескладна в приготуванні страва.

Картопляні зрази — одна з найпопулярніших страв в Україні. Зазвичай, їх готують з м’ясом, але можна додати будь-яку начинку і буде неймовірно смачно. Спеціально для вас "Телеграф" підготував простий рецепт смачних зразів з грибами.

Інгредієнти:

  • Картопля (середня) — 15 шт;
  • Яйця — 2 шт;
  • Борошно — 0.5 склянки;
  • Сіль та перець;
  • Рослинна олія для смаження;
  • Сметана;
  • Подрібнений часник/пропущений через прес;
  • Гриби — 300 г;
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
Картопляні зрази з грибами
Картопляні зрази з грибами

Приготування:

  1. Картоплю почистьте, вимийте, залийте в каструлі водою та відваріть до готовності. 
  2. Відварену картоплю охолодіть і пропустіть через мʼясорубку.
  3. Картоплю викладіть в миску, додайте яйця, борошно, сіль та замісіть тісто.
  4. Приготуйте начинку. Гриби посмажте на рослинній олії  додайте дрібно нарізану цибулю і смажте до готовності.  В кінці додайте трошки сметани і протушкуйте під закритою кришкою 6-7 хвилин.
  5. Тепер необхідно сформувати зрази. Руку змочіть у воді, відщипніть шматок картопляного тіста, приплюсніть у руці, викладіть начинку і загорніть пиріжок. І так з кожним наступним. 
  6. Смажте зрази на рослинній з обох сторін до легкого румʼянцю.

На стіл краще подавати зі сметаною. Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт приготування білих грибів з картоплею.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Страви з картоплі
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