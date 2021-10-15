Кекс с маком и… солеными огурцами: Клопотенко поделился необычным рецептом выпечки (видео)

Такая выпечка придется по вкусу всем

Почему бы не приготовить кекс с маком и медом в хлебопечке? Отличная идея, а будет еще лучше, если мы к выпечке добавим соленые огурчики. Нет, вы не ошиблись. Именно таким рецептом решил побаловать Евгений Клопотенко своих поклонников.

"Да, это звучит немного непривычно, но поверьте – это невероятно вкусно. Поэтому обязательно советую вам приготовить кекс с маком в хлебопечке, очень просто и быстро", — пишет украинский кулинар у себя на YouTube-канале.

Нежный кекс с маком и солеными огурцами в хлебопечке

Ингредиенты:

200 г муки;

1,5 ч. л. разрыхлителя;

200 г сливочного масла;

3 яйца;

3-4 соленых огурца;

3 ст. л. меда;

2 ст. л. мака.

Способ приготовления:

Для теста поставьте 200 г сливочного масла в миске в микроволновую печь на 30-40 секунд, чтобы оно размягчилось. Добавьте к маслу 3 ст. л. меда и поочередно вбейте 3 яйца. Перемешайте до однородности. Добавьте 200 г муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя и 2 ст. л. мака. Всыпьте щепотку соли и хорошо перемешайте. Нарежьте 3 соленых огурца мелкими кубиками и добавьте в тесто. Выложите готовое тесто в чашу хлебопечки на 1 час.

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