Кекс с маком и… солеными огурцами: Клопотенко поделился необычным рецептом выпечки (видео)
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Такая выпечка придется по вкусу всем
Почему бы не приготовить кекс с маком и медом в хлебопечке? Отличная идея, а будет еще лучше, если мы к выпечке добавим соленые огурчики. Нет, вы не ошиблись. Именно таким рецептом решил побаловать Евгений Клопотенко своих поклонников.
"Да, это звучит немного непривычно, но поверьте – это невероятно вкусно. Поэтому обязательно советую вам приготовить кекс с маком в хлебопечке, очень просто и быстро", — пишет украинский кулинар у себя на YouTube-канале.
Нежный кекс с маком и солеными огурцами в хлебопечке
Ингредиенты:
- 200 г муки;
- 1,5 ч. л. разрыхлителя;
- 200 г сливочного масла;
- 3 яйца;
- 3-4 соленых огурца;
- 3 ст. л. меда;
- 2 ст. л. мака.
Способ приготовления:
- Для теста поставьте 200 г сливочного масла в миске в микроволновую печь на 30-40 секунд, чтобы оно размягчилось.
- Добавьте к маслу 3 ст. л. меда и поочередно вбейте 3 яйца. Перемешайте до однородности.
- Добавьте 200 г муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя и 2 ст. л. мака. Всыпьте щепотку соли и хорошо перемешайте.
- Нарежьте 3 соленых огурца мелкими кубиками и добавьте в тесто. Выложите готовое тесто в чашу хлебопечки на 1 час.
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