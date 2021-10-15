Кекс з маком і... солоними огірками: Клопотенко поділився незвичайним рецептом випічки (відео)

Така випічка припаде до смаку всім

Чому б не приготувати кекс з маком і медом в хлібопічці? Відмінна ідея, а буде ще краще, якщо ми до випічки додамо солоні огірочки. Ні, ви не помилилися. Саме таким рецептом вирішив побалувати Євген Клопотенко своїх шанувальників.

"Так, це звучить трохи незвично, але повірте — це неймовірно смачно. Тому обов’язково раджу вам приготувати кекс з маком в хлібопічці, дуже просто і швидко", — пише український кулінар у себе на YouTube-каналі.

Ніжний кекс з маком та солоними огірками в хлібопічці

Інгредієнти:

200 г борошна;

1,5 ч. л. розпушувача;

200 г вершкового масла;

3 яйця;

3-4 солоних огірка;

3 ст. л. меду;

2 ст. л. маку.

Спосіб приготування:

Для тіста поставте 200 г вершкового масла в мисці в мікрохвильову піч на 30-40 секунд, щоб воно розм’якшилося. Додайте до масла 3 ст. л. меду і по черзі вбийте 3 яйця. Перемішайте до однорідності. Додайте 200 г борошна, 1,5 ч. л. розпушувача і 2 ст. л. маку. Всипте дрібку солі і добре перемішайте. Наріжте 3 солоних огірка дрібними кубиками і додайте в тісто. Викладіть готове тісто в чашу хлібопічки на 1 годину.

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