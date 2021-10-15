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Кекс з маком і... солоними огірками: Клопотенко поділився незвичайним рецептом випічки (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Новим рецептом Євген Клопотенко поділився на своєму YouTube-каналі
Новим рецептом Євген Клопотенко поділився на своєму YouTube-каналі

Така випічка припаде до смаку всім

Чому б не приготувати кекс з маком і медом в хлібопічці? Відмінна ідея, а буде ще краще, якщо ми до випічки додамо солоні огірочки. Ні, ви не помилилися. Саме таким рецептом вирішив побалувати Євген Клопотенко своїх шанувальників.

"Так, це звучить трохи незвично, але повірте — це неймовірно смачно. Тому обов’язково раджу вам приготувати кекс з маком в хлібопічці, дуже просто і швидко", — пише український кулінар у себе на YouTube-каналі.

Ніжний кекс з маком та солоними огірками в хлібопічці

Інгредієнти:

  • 200 г борошна;
  • 1,5 ч. л. розпушувача;
  • 200 г вершкового масла;
  • 3 яйця;
  • 3-4 солоних огірка;
  • 3 ст. л. меду;
  • 2 ст. л. маку.

Спосіб приготування:

  1. Для тіста поставте 200 г вершкового масла в мисці в мікрохвильову піч на 30-40 секунд, щоб воно розм’якшилося.
  2. Додайте до масла 3 ст. л. меду і по черзі вбийте 3 яйця. Перемішайте до однорідності.
  3. Додайте 200 г борошна, 1,5 ч. л. розпушувача і 2 ст. л. маку. Всипте дрібку солі і добре перемішайте.
  4. Наріжте 3 солоних огірка дрібними кубиками і додайте в тісто. Викладіть готове тісто в чашу хлібопічки на 1 годину.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати жульєн з куркою і грибами.

Теги:
#Рецепти #Випічка #Євген Клопотенко
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