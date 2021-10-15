Кекс з маком і... солоними огірками: Клопотенко поділився незвичайним рецептом випічки (відео)
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Така випічка припаде до смаку всім
Чому б не приготувати кекс з маком і медом в хлібопічці? Відмінна ідея, а буде ще краще, якщо ми до випічки додамо солоні огірочки. Ні, ви не помилилися. Саме таким рецептом вирішив побалувати Євген Клопотенко своїх шанувальників.
"Так, це звучить трохи незвично, але повірте — це неймовірно смачно. Тому обов’язково раджу вам приготувати кекс з маком в хлібопічці, дуже просто і швидко", — пише український кулінар у себе на YouTube-каналі.
Ніжний кекс з маком та солоними огірками в хлібопічці
Інгредієнти:
- 200 г борошна;
- 1,5 ч. л. розпушувача;
- 200 г вершкового масла;
- 3 яйця;
- 3-4 солоних огірка;
- 3 ст. л. меду;
- 2 ст. л. маку.
Спосіб приготування:
- Для тіста поставте 200 г вершкового масла в мисці в мікрохвильову піч на 30-40 секунд, щоб воно розм’якшилося.
- Додайте до масла 3 ст. л. меду і по черзі вбийте 3 яйця. Перемішайте до однорідності.
- Додайте 200 г борошна, 1,5 ч. л. розпушувача і 2 ст. л. маку. Всипте дрібку солі і добре перемішайте.
- Наріжте 3 солоних огірка дрібними кубиками і додайте в тісто. Викладіть готове тісто в чашу хлібопічки на 1 годину.
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