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Не рецепт, а бомба: как приготовить пиццу на сковородке за 10 минут

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Быстрая пицца на сковороде за 10 минут. Новость обновлена 01 января 2022, 17:07
Быстрая пицца на сковороде за 10 минут.

Самая быстрая из всевозможных рецептов пиццы – пицца на сковороде.

Когда некогда долго готовить или хочется что-то быстро перекусить, а торчат долго на кухне не хочется, тогда в ход идут быстрые рецепты вкусных и сытных блюд. Одним из таких блюд — ленивая пицца на сковороде. На приготовление такой пиццы у вас уйдет буквально 10 минут.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Яйца — 2 шт.
  • Майонез — 4 ст. л.
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Мука — 110 г

Для начинки:

  • Помидор — 1 шт.
  • Паприка — 1 шт.
  • Ветчина — 50 г
  • Сыр — 70 г
  • Кетчуп — 2 ст. л.
  • Зелень — по желанию

Способ приготовления:

  1. Разбейте 2 яйца, добавьте 4 ст. л. майонеза и 4 ст. л. сметаны, перемешайте и понемногу всыпьте 110 г муки.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  3. Приготовьте начинку (можно сделать другую начинку по своему вкусу).
  4. Вылейте тесто на сковороду, сверху намажьте кетчупом, выложите начинку: ветчину, помидоры, паприку и посыпьте сыром. Накройте крышкой и подождите 10 минут.
  5. Периодически открывайте крышку и проверяйте, чтобы тесто не было сырым или не подгорело. При подаче украсьте зеленью.

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