Не рецепт, а бомба: как приготовить пиццу на сковородке за 10 минут

Самая быстрая из всевозможных рецептов пиццы – пицца на сковороде.

Когда некогда долго готовить или хочется что-то быстро перекусить, а торчат долго на кухне не хочется, тогда в ход идут быстрые рецепты вкусных и сытных блюд. Одним из таких блюд — ленивая пицца на сковороде. На приготовление такой пиццы у вас уйдет буквально 10 минут.

Ингредиенты:

Для теста:

Яйца — 2 шт.

Майонез — 4 ст. л.

Сметана — 4 ст. л.

Мука — 110 г

Для начинки:

Помидор — 1 шт.

Паприка — 1 шт.

Ветчина — 50 г

Сыр — 70 г

Кетчуп — 2 ст. л.

Зелень — по желанию

Способ приготовления:

Разбейте 2 яйца, добавьте 4 ст. л. майонеза и 4 ст. л. сметаны, перемешайте и понемногу всыпьте 110 г муки. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Приготовьте начинку (можно сделать другую начинку по своему вкусу). Вылейте тесто на сковороду, сверху намажьте кетчупом, выложите начинку: ветчину, помидоры, паприку и посыпьте сыром. Накройте крышкой и подождите 10 минут. Периодически открывайте крышку и проверяйте, чтобы тесто не было сырым или не подгорело. При подаче украсьте зеленью.

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