Не рецепт, а бомба: как приготовить пиццу на сковородке за 10 минут
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Самая быстрая из всевозможных рецептов пиццы – пицца на сковороде.
Когда некогда долго готовить или хочется что-то быстро перекусить, а торчат долго на кухне не хочется, тогда в ход идут быстрые рецепты вкусных и сытных блюд. Одним из таких блюд — ленивая пицца на сковороде. На приготовление такой пиццы у вас уйдет буквально 10 минут.
Ингредиенты:
Для теста:
- Яйца — 2 шт.
- Майонез — 4 ст. л.
- Сметана — 4 ст. л.
- Мука — 110 г
Для начинки:
- Помидор — 1 шт.
- Паприка — 1 шт.
- Ветчина — 50 г
- Сыр — 70 г
- Кетчуп — 2 ст. л.
- Зелень — по желанию
Способ приготовления:
- Разбейте 2 яйца, добавьте 4 ст. л. майонеза и 4 ст. л. сметаны, перемешайте и понемногу всыпьте 110 г муки.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Приготовьте начинку (можно сделать другую начинку по своему вкусу).
- Вылейте тесто на сковороду, сверху намажьте кетчупом, выложите начинку: ветчину, помидоры, паприку и посыпьте сыром. Накройте крышкой и подождите 10 минут.
- Периодически открывайте крышку и проверяйте, чтобы тесто не было сырым или не подгорело. При подаче украсьте зеленью.
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