Не рецепт, а бомба: як приготувати піцу на сковорідці за 10 хвилин

Найшвидший з різних рецептів піци — піца на сковороді.

Коли немає часу довго готувати або хочеться щось швидко перекусити, а довго стирчати на кухні не хочеться, тоді в хід йдуть швидкі рецепти смачних і ситних страв. Однією з таких страв є лінива піца на сковороді. На приготування такої піци вам знадобиться буквально 10 хвилин.

Інгредієнти:

Для тесту:

Яйця – 2 шт.

Майонез – 4 ст. л.

Сметана – 4 ст. л.

Борошно — 110 г

Для начинки:

Помідор – 1 шт.

Паприка – 1 шт.

Шинка — 50 г

Сир — 70 г

Кетчуп – 2 ст. л.

Зелень — за бажанням

Спосіб приготування:

Розбийте 2 яйця, додайте 4 ст. л. майонезу та 4 ст. л. сметани, перемішайте і потроху всипте 110 г борошна. Розігрійте сковороду з олією. Приготуйте начинку (можна зробити іншу начинку на свій смак). Вилийте тісто на сковороду, зверху намажте кетчупом, викладіть начинку: шинку, помідори, паприку та посипте сиром. Накрийте кришкою та зачекайте 10 хвилин. Періодично відкривайте кришку та перевіряйте, щоб тісто не було сирим або не підгоріло. При подачі прикрасьте зеленню.

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