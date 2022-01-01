Не рецепт, а бомба: як приготувати піцу на сковорідці за 10 хвилин
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Найшвидший з різних рецептів піци — піца на сковороді.
Коли немає часу довго готувати або хочеться щось швидко перекусити, а довго стирчати на кухні не хочеться, тоді в хід йдуть швидкі рецепти смачних і ситних страв. Однією з таких страв є лінива піца на сковороді. На приготування такої піци вам знадобиться буквально 10 хвилин.
Інгредієнти:
Для тесту:
- Яйця – 2 шт.
- Майонез – 4 ст. л.
- Сметана – 4 ст. л.
- Борошно — 110 г
Для начинки:
- Помідор – 1 шт.
- Паприка – 1 шт.
- Шинка — 50 г
- Сир — 70 г
- Кетчуп – 2 ст. л.
- Зелень — за бажанням
Спосіб приготування:
- Розбийте 2 яйця, додайте 4 ст. л. майонезу та 4 ст. л. сметани, перемішайте і потроху всипте 110 г борошна.
- Розігрійте сковороду з олією.
- Приготуйте начинку (можна зробити іншу начинку на свій смак).
- Вилийте тісто на сковороду, зверху намажте кетчупом, викладіть начинку: шинку, помідори, паприку та посипте сиром. Накрийте кришкою та зачекайте 10 хвилин.
- Періодично відкривайте кришку та перевіряйте, щоб тісто не було сирим або не підгоріло. При подачі прикрасьте зеленню.
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