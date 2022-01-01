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Не рецепт, а бомба: як приготувати піцу на сковорідці за 10 хвилин

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Швидка піца на сковороді протягом 10 хвилин. Новина оновлена 01 січня 2022, 17:07
Швидка піца на сковороді протягом 10 хвилин.

Найшвидший з різних рецептів піци — піца на сковороді.

Коли немає часу довго готувати або хочеться щось швидко перекусити, а довго стирчати на кухні не хочеться, тоді в хід йдуть швидкі рецепти смачних і ситних страв. Однією з таких страв є лінива піца на сковороді. На приготування такої піци вам знадобиться буквально 10 хвилин.

Інгредієнти:

Для тесту:

  • Яйця – 2 шт.
  • Майонез – 4 ст. л.
  • Сметана – 4 ст. л.
  • Борошно — 110 г

Для начинки:

  • Помідор – 1 шт.
  • Паприка – 1 шт.
  • Шинка — 50 г
  • Сир — 70 г
  • Кетчуп – 2 ст. л.
  • Зелень — за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Розбийте 2 яйця, додайте 4 ст. л. майонезу та 4 ст. л. сметани, перемішайте і потроху всипте 110 г борошна.
  2. Розігрійте сковороду з олією.
  3. Приготуйте начинку (можна зробити іншу начинку на свій смак).
  4. Вилийте тісто на сковороду, зверху намажте кетчупом, викладіть начинку: шинку, помідори, паприку та посипте сиром. Накрийте кришкою та зачекайте 10 хвилин.
  5. Періодично відкривайте кришку та перевіряйте, щоб тісто не було сирим або не підгоріло. При подачі прикрасьте зеленню.

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Теги:
#Рецепт #Піца
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