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Быстро и просто: рецепт домашнего песочного печенья с творогом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Песочное печенье – это простая и вкусная выпечка Новость обновлена 02 января 2022, 10:36
Песочное печенье – это простая и вкусная выпечка

Песочное печенье станет отличным дополнением к чаю или кофе.

Вкусное, рассыпчатое домашнее печенье, несомненно, порадует ваших домочадцев. А если приготовить его с творогом, то оно будет в два раза вкуснее. И что немало важно, много времени на приготовление такого печенья вам не понадобится.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 300 г
  • Яйца категории С1 – 2 шт
  • Сахар – 80 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Кукурузный крахмал – 50 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • Творог – 200 г
  • Желток – 1 шт
  • Сахарная пудра — 50 г
  • Цедра лимона

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 г.
  2. Масло с сахаром взбейте до просветления и продолжая взбивать добавьте яйцо, перемешивайте до объединения.
  3. Добавьте муку, разрыхлитель и крахмал, перемешайте, соберите в шар и уберите в холодильник на 30 минут.
  4. Творог с желтком и сахарной пудрой пробейте блендером до получения однородной массы, добавьте цедру лимона и перемешайте.
  5. Тесто раскатайте в пласт толщиной 3 мм, вырежьте кружки, на один положите творог, накройте его вторым кружком, защепите по краю и вилкой соедините их по краю.
  6. Выпекайте 20-25 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить нежнейшие сырники без муки, которые не будут вредить вашей фигуре и порадуют отменным вкусом.

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