Быстро и просто: рецепт домашнего песочного печенья с творогом
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Песочное печенье станет отличным дополнением к чаю или кофе.
Вкусное, рассыпчатое домашнее печенье, несомненно, порадует ваших домочадцев. А если приготовить его с творогом, то оно будет в два раза вкуснее. И что немало важно, много времени на приготовление такого печенья вам не понадобится.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 300 г
- Яйца категории С1 – 2 шт
- Сахар – 80 г
- Сливочное масло – 150 г
- Кукурузный крахмал – 50 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Щепотка соли
Для начинки:
- Творог – 200 г
- Желток – 1 шт
- Сахарная пудра — 50 г
- Цедра лимона
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 г.
- Масло с сахаром взбейте до просветления и продолжая взбивать добавьте яйцо, перемешивайте до объединения.
- Добавьте муку, разрыхлитель и крахмал, перемешайте, соберите в шар и уберите в холодильник на 30 минут.
- Творог с желтком и сахарной пудрой пробейте блендером до получения однородной массы, добавьте цедру лимона и перемешайте.
- Тесто раскатайте в пласт толщиной 3 мм, вырежьте кружки, на один положите творог, накройте его вторым кружком, защепите по краю и вилкой соедините их по краю.
- Выпекайте 20-25 минут.
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