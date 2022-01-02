Быстро и просто: рецепт домашнего песочного печенья с творогом

Песочное печенье станет отличным дополнением к чаю или кофе.

Вкусное, рассыпчатое домашнее печенье, несомненно, порадует ваших домочадцев. А если приготовить его с творогом, то оно будет в два раза вкуснее. И что немало важно, много времени на приготовление такого печенья вам не понадобится.

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Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 300 г

Яйца категории С1 – 2 шт

Сахар – 80 г

Сливочное масло – 150 г

Кукурузный крахмал – 50 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Щепотка соли

Для начинки:

Творог – 200 г

Желток – 1 шт

Сахарная пудра — 50 г

Цедра лимона

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 г. Масло с сахаром взбейте до просветления и продолжая взбивать добавьте яйцо, перемешивайте до объединения. Добавьте муку, разрыхлитель и крахмал, перемешайте, соберите в шар и уберите в холодильник на 30 минут. Творог с желтком и сахарной пудрой пробейте блендером до получения однородной массы, добавьте цедру лимона и перемешайте. Тесто раскатайте в пласт толщиной 3 мм, вырежьте кружки, на один положите творог, накройте его вторым кружком, защепите по краю и вилкой соедините их по краю. Выпекайте 20-25 минут.

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