Швидко і просто: рецепт домашнього пісочного печива з сиром

Пісочне печиво стане чудовим доповненням до чаю чи кави.

Смачне розсипчасте домашнє печиво, безсумнівно, порадує ваших сім'янинів. А якщо приготувати його з сиром, то воно буде вдвічі смачнішим. І що важливо, багато часу на приготування такого печива вам не знадобиться.

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Інгредієнти:

Для тесту:

Борошно – 300 г

Яйця категорії С1 – 2 шт.

Цукор – 80 г

Вершкове масло – 150 г

Кукурудзяний крохмаль – 50 г

Розпушувач – 1 ч.л.

Дрібка солі

Для начинки:

Сир – 200 г

Жовток – 1 шт

Цукрова пудра — 50 г

Цедра лимону

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 г. Масло з цукром збийте до просвітлення і продовжуючи збивати, додайте яйце, перемішуйте до об’єднання. Додайте борошно, розпушувач і крохмаль, перемішайте, зберіть в кулю і приберіть в холодильник на 30 хвилин|мінути|. Сир із жовтком і цукровою пудрою пробийте блендером до отримання однорідної маси, додайте цедру лимона і перемішайте. Тісто розкатайте у пласт товщиною 3 мм, виріжте кухлі, на один покладіть сир, накрийте його другим кухлем, защепніть по краю і виделкою з’єднайте їх по краю. Випікайте 20-25 хвилин.

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