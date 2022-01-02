Швидко і просто: рецепт домашнього пісочного печива з сиром
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Пісочне печиво стане чудовим доповненням до чаю чи кави.
Смачне розсипчасте домашнє печиво, безсумнівно, порадує ваших сім'янинів. А якщо приготувати його з сиром, то воно буде вдвічі смачнішим. І що важливо, багато часу на приготування такого печива вам не знадобиться.
Інгредієнти:
Для тесту:
- Борошно – 300 г
- Яйця категорії С1 – 2 шт.
- Цукор – 80 г
- Вершкове масло – 150 г
- Кукурудзяний крохмаль – 50 г
- Розпушувач – 1 ч.л.
- Дрібка солі
Для начинки:
- Сир – 200 г
- Жовток – 1 шт
- Цукрова пудра — 50 г
- Цедра лимону
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180 г.
- Масло з цукром збийте до просвітлення і продовжуючи збивати, додайте яйце, перемішуйте до об’єднання.
- Додайте борошно, розпушувач і крохмаль, перемішайте, зберіть в кулю і приберіть в холодильник на 30 хвилин|мінути|.
- Сир із жовтком і цукровою пудрою пробийте блендером до отримання однорідної маси, додайте цедру лимона і перемішайте.
- Тісто розкатайте у пласт товщиною 3 мм, виріжте кухлі, на один покладіть сир, накрийте його другим кухлем, защепніть по краю і виделкою з’єднайте їх по краю.
- Випікайте 20-25 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати найніжніші сирники без борошна, які не шкодитимуть вашій фігурі та порадують відмінним смаком.
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