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Швидко і просто: рецепт домашнього пісочного печива з сиром

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Пісочне печиво – це проста та смачна випічка Новина оновлена 02 січня 2022, 10:36
Пісочне печиво – це проста та смачна випічка

Пісочне печиво стане чудовим доповненням до чаю чи кави.

Смачне розсипчасте домашнє печиво, безсумнівно, порадує ваших сім'янинів. А якщо приготувати його з сиром, то воно буде вдвічі смачнішим. І що важливо, багато часу на приготування такого печива вам не знадобиться.

Інгредієнти:

Для тесту:

  • Борошно – 300 г
  • Яйця категорії С1 – 2 шт.
  • Цукор – 80 г
  • Вершкове масло – 150 г
  • Кукурудзяний крохмаль – 50 г
  • Розпушувач – 1 ч.л.
  • Дрібка солі

Для начинки:

  • Сир – 200 г
  • Жовток – 1 шт
  • Цукрова пудра — 50 г
  • Цедра лимону

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 г.
  2. Масло з цукром збийте до просвітлення і продовжуючи збивати, додайте яйце, перемішуйте до об’єднання.
  3. Додайте борошно, розпушувач і крохмаль, перемішайте, зберіть в кулю і приберіть в холодильник на 30 хвилин|мінути|.
  4. Сир із жовтком і цукровою пудрою пробийте блендером до отримання однорідної маси, додайте цедру лимона і перемішайте.
  5. Тісто розкатайте у пласт товщиною 3 мм, виріжте кухлі, на один покладіть сир, накрийте його другим кухлем, защепніть по краю і виделкою з’єднайте їх по краю.
  6. Випікайте 20-25 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати найніжніші сирники без борошна, які не шкодитимуть вашій фігурі та порадують відмінним смаком.

Теги:
#Рецепт #Випічка
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