Горячий обед на скорую руку: как приготовить ароматный суп с сыром и гренками

Если вы думаете, что приготовить на обед или ужин, то обратите внимание на рецепт сырного супа

Если вам уже надоели сытные салаты с майонезом и новогодние закуски, то пришло время для легкого обеда. Например, можно приготовить легкий ароматный сырный суп с курицей и гренками.

Рецепт на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

400 г. куриного филе;

2,5 литра холодной обычной воды;

400 г. картофеля;

250 г. моркови;

150 г. репчатого лука;

180 г. мягкого плавленого сыра;

25 г. сливочного масла;

3 листика лаврового листа;

соль, перец черный молотый по вкусу;

0,5 ч. л. молотого мускатного ореха;

свежая петрушка для подачи.

Гренки:

1 багет;

растительное масло;

приправа "Итальянские травы" по вкусу;

чеснок по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе промываем под холодной поточной водой, отправляем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Ставим на огонь и доводим до кипения. После закипания добавляем соль и лавровый лист и варим 20-30 минут. Сливочное масло отправляем на разогретую сковородку и после того, как оно растает, отправляем на сковородку мелконарезанный лук и натертую на крупной терке морковь. Обжариваем до золотистого цвета. В бульон отправляем нарезанный небольшими кубиками картофель. С момента закипания провариваем 10 минут. Из бульона достаем куриное филе и нарезаем на средние кубики. Отправляем в бульон поджарку, куриное филе и мягкий сливочный сыр. Добавляем по вкусу мускатный орех, соль и перец, хорошо перемешиваем, провариваем несколько минут и снимаем с огня. Багет нарезаем на кусочки толщиной около 1,5 см, выкладываем на противень, смазываем подсолнечным маслом, посыпаем приправами и отправляем на разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Готовые гренки натираем чесноком и подаем к супу.

Видеорецепт:

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