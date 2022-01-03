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Горячий обед на скорую руку: как приготовить ароматный суп с сыром и гренками

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Сырный суп готовить очень легко Новость обновлена 03 января 2022, 14:41
Сырный суп готовить очень легко

Если вы думаете, что приготовить на обед или ужин, то обратите внимание на рецепт сырного супа

Если вам уже надоели сытные салаты с майонезом и новогодние закуски, то пришло время для легкого обеда. Например, можно приготовить легкий ароматный сырный суп с курицей и гренками.

Рецепт на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

  • 400 г. куриного филе;
  • 2,5 литра холодной обычной воды;
  • 400 г. картофеля;
  • 250 г. моркови;
  • 150 г. репчатого лука;
  • 180 г. мягкого плавленого сыра;
  • 25 г. сливочного масла;
  • 3 листика лаврового листа;
  • соль, перец черный молотый по вкусу;
  • 0,5 ч. л. молотого мускатного ореха;
  • свежая петрушка для подачи.

Гренки:

  • 1 багет;
  • растительное масло;
  • приправа "Итальянские травы" по вкусу;
  • чеснок по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриное филе промываем под холодной поточной водой, отправляем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Ставим на огонь и доводим до кипения. После закипания добавляем соль и лавровый лист и варим 20-30 минут.
  2. Сливочное масло отправляем на разогретую сковородку и после того, как оно растает, отправляем на сковородку мелконарезанный лук и натертую на крупной терке морковь. Обжариваем до золотистого цвета.
  3. В бульон отправляем нарезанный небольшими кубиками картофель. С момента закипания провариваем 10 минут.
  4. Из бульона достаем куриное филе и нарезаем на средние кубики.
  5. Отправляем в бульон поджарку, куриное филе и мягкий сливочный сыр.
  6. Добавляем по вкусу мускатный орех, соль и перец, хорошо перемешиваем, провариваем несколько минут и снимаем с огня.
  7. Багет нарезаем на кусочки толщиной около 1,5 см, выкладываем на противень, смазываем подсолнечным маслом, посыпаем приправами и отправляем на разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Готовые гренки натираем чесноком и подаем к супу.

Видеорецепт:

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Теги:
#Рецепты #Ужин #Суп #Обед
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