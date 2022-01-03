Горячий обед на скорую руку: как приготовить ароматный суп с сыром и гренками
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Если вы думаете, что приготовить на обед или ужин, то обратите внимание на рецепт сырного супа
Если вам уже надоели сытные салаты с майонезом и новогодние закуски, то пришло время для легкого обеда. Например, можно приготовить легкий ароматный сырный суп с курицей и гренками.
Рецепт на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Ингредиенты:
- 400 г. куриного филе;
- 2,5 литра холодной обычной воды;
- 400 г. картофеля;
- 250 г. моркови;
- 150 г. репчатого лука;
- 180 г. мягкого плавленого сыра;
- 25 г. сливочного масла;
- 3 листика лаврового листа;
- соль, перец черный молотый по вкусу;
- 0,5 ч. л. молотого мускатного ореха;
- свежая петрушка для подачи.
Гренки:
- 1 багет;
- растительное масло;
- приправа "Итальянские травы" по вкусу;
- чеснок по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе промываем под холодной поточной водой, отправляем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Ставим на огонь и доводим до кипения. После закипания добавляем соль и лавровый лист и варим 20-30 минут.
- Сливочное масло отправляем на разогретую сковородку и после того, как оно растает, отправляем на сковородку мелконарезанный лук и натертую на крупной терке морковь. Обжариваем до золотистого цвета.
- В бульон отправляем нарезанный небольшими кубиками картофель. С момента закипания провариваем 10 минут.
- Из бульона достаем куриное филе и нарезаем на средние кубики.
- Отправляем в бульон поджарку, куриное филе и мягкий сливочный сыр.
- Добавляем по вкусу мускатный орех, соль и перец, хорошо перемешиваем, провариваем несколько минут и снимаем с огня.
- Багет нарезаем на кусочки толщиной около 1,5 см, выкладываем на противень, смазываем подсолнечным маслом, посыпаем приправами и отправляем на разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Готовые гренки натираем чесноком и подаем к супу.
Видеорецепт:
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