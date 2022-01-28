Что сделать, чтобы рис для плова не был вязким: секрет, который должна знать каждая хозяйка

Советы, которые помогут приготовить вкусный и рассыпчатый плов.

Очень часто приготовленный плов получается очень жирным и вязким, от чего он становиться невкусным. Часто причиной этого является неправильное приготовление риса, а все потому, что крахмальный клейстер, содержащийся в нем, портит вкус всех блюд из этой крупы.

Как исправить эту "ошибку" и правильно сварить рис для плова, информирует Ukr.Media.

Многие хозяйки знают, что перед приготовлением рис нужно замочить в воде и часто делают это кипятком, однако делать это нужно прохладной или горячей водой, но ни в коем случае не в кипящей. Кипяток разварит рис очень быстро, от чего он потрескается и разбухнет больше, чем нужно.

Также после замачивания рис не стоит тереть, иначе он станет снова вязким, а чтобы сохранить форму риса, воду нужно подсолить. А если плов замочит дважды, то плов из него получится еще более рассыпчатым.

Замачивать рис на ночь не стоит, ведь за пол часа крупа успевает разбухнуть и помутнеть. Поэтому этого времени будет достаточно.

Также, как приготовить белый рис, чтобы он не превратился в кашу, — читайте в предыдущем познавательном материале "Телеграфа".