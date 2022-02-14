4 варианта простого ужина на День святого Валентина

Романтический ужин на день влюбленных — отличный способ выразить свои чувства!

В понедельник, 14 февраля, отмечается самый романтический праздник в году — День святого Валентина или День всех влюбленных. В этот день принято признаваться в своих чувствах второй половинке и дарить друг другу подарки. Однако если вы хотите удивить своего любимого или любимую, то можно порадовать его/ее, приготовив романтический ужин. Не забудьте, чтобы вы не готовили — делайте это с любовью!

"Телеграф" предлагает вашему вниманию четыре простых и быстрых рецепта блюд из курицы, которые украсят ваш романтический вечер. Рецепты мы нашли у кулинарного блогера под ником kristina_ne_pp.

Стожки с грибами и сметаной

Ингредиенты:

Фарш — 450 гр.

Яйца — 1 шт.

Лук — 1 мелкий

Шампиньоны — 200 гр.

Сметана — 4 ст.л.

Зелень

Сыр — 120 гр.

Паприка, суш. чеснок, соль, перец

Раст., слив. масло — для жарки

Способ приготовления:

В фарш добавьте яйцо, соль, паприку, сушеный чеснок, и перемешайте. На сливочном и растительном масле обжарьте пару минут лук, добавьте грибы, соль, перец. Обжарьте до золотистости. Добавьте свежий чеснок и выключите огонь. Фарш отбейте, сформируйте шарик, а затем гнездышко. Выложите все на противень. В сметану добавьте зелень. Начините стожки грибами, сверху положите сметану и сыр. Отправьте в духовку при 180 гр. на 25 минут.

Самая вкусная курочка по-французски

Ингредиенты:

Куриная грудка — 450 гр.

Лук репчатый — 1/2 шт.

Помидоры черри (можно другие) — 8 шт.

Майонез — 2 ст.л.

Сметана — 2 ст.л.

Петрушка — 2 веточки

Чеснок — 2 зубчика

Паприка, соль, перец — по вкусу

Сыр — 120 гр.

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте на тонкие кусочки. Накройте пленкой и хорошенько отбейте. Выложите на противень. Смешайте сметану, майонез, чеснок, петрушку, соль, перец и паприку до однородности. Смажьте этой смесью мясо. Тонкой соломкой нарежьте лук, помидоры на кружочки. На курицу выложите сначала помидоры, следом лук, сыр (можно за 15 мин. до готовности) и отправьте в духовку при 190 гр. на 30 минут.

Сочная куриная грудка в духовке

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт.

Панировочные сухари — 80 гр.

Пармезан — 80 гр.

Протертые томаты — 200 гр.

Моцарелла — 150 гр.

Яйцо — 1 шт.

Соль, перец.

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте вдоль на 3 части, отбейте, посолите и поперчите. К панировочным сухарям добавьте сыр. Отдельно взбейте яйцо. Обваляйте филе сначала в панировке, потом в яйце и снова в панировке. Выложите на противень и отправьте в духовку на 15 минут при 200 гр. Спустя время достаньте, выложите протертые томаты и моцареллу, и снова отправьте в духовку еще на 7 минут, до золотистой корочки.

Куриные шашлычки

Ингредиенты:

Куриная грудка — 2 шт.

Молоко — 200 мл.

Раст. масло — 30 мл.

Тимьян — 1 ч.л.

Перец черный — 1

Паприка — 1 ч.л.

Карри — 1 ч.л.

Чеснок — 2 зубчика

Пшеничная мука — 2 ст.л.

Кукурузная мука — 2 ст.л.

Соль — 1 ч.л.

Шпажки

Раст. масло — для жарки.

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте (вдоль) на полоски. В миску налейте молоко, растительное масло, добавьте тимьян, перец, паприку, карри, натрите чеснок. Положите в маринад куриное филе, перемешайте и оставьте на минут 30. Для панировки возьмите пшеничную муку, кукурузную (не обязательно), соль. Все перемешайте. Нанизывайте мясо змейкой на шпажки, обваливайте в панировке и обжаривайте на растительном масле до золотистости со всех сторон.

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