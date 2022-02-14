4 варианта простого ужина на День святого Валентина
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Романтический ужин на день влюбленных — отличный способ выразить свои чувства!
В понедельник, 14 февраля, отмечается самый романтический праздник в году — День святого Валентина или День всех влюбленных. В этот день принято признаваться в своих чувствах второй половинке и дарить друг другу подарки. Однако если вы хотите удивить своего любимого или любимую, то можно порадовать его/ее, приготовив романтический ужин. Не забудьте, чтобы вы не готовили — делайте это с любовью!
"Телеграф" предлагает вашему вниманию четыре простых и быстрых рецепта блюд из курицы, которые украсят ваш романтический вечер. Рецепты мы нашли у кулинарного блогера под ником kristina_ne_pp.
Стожки с грибами и сметаной
Ингредиенты:
- Фарш — 450 гр.
- Яйца — 1 шт.
- Лук — 1 мелкий
- Шампиньоны — 200 гр.
- Сметана — 4 ст.л.
- Зелень
- Сыр — 120 гр.
- Паприка, суш. чеснок, соль, перец
- Раст., слив. масло — для жарки
Способ приготовления:
- В фарш добавьте яйцо, соль, паприку, сушеный чеснок, и перемешайте.
- На сливочном и растительном масле обжарьте пару минут лук, добавьте грибы, соль, перец. Обжарьте до золотистости. Добавьте свежий чеснок и выключите огонь.
- Фарш отбейте, сформируйте шарик, а затем гнездышко. Выложите все на противень.
- В сметану добавьте зелень. Начините стожки грибами, сверху положите сметану и сыр. Отправьте в духовку при 180 гр. на 25 минут.
Самая вкусная курочка по-французски
Ингредиенты:
- Куриная грудка — 450 гр.
- Лук репчатый — 1/2 шт.
- Помидоры черри (можно другие) — 8 шт.
- Майонез — 2 ст.л.
- Сметана — 2 ст.л.
- Петрушка — 2 веточки
- Чеснок — 2 зубчика
- Паприка, соль, перец — по вкусу
- Сыр — 120 гр.
Способ приготовления:
- Куриное филе нарежьте на тонкие кусочки. Накройте пленкой и хорошенько отбейте. Выложите на противень.
- Смешайте сметану, майонез, чеснок, петрушку, соль, перец и паприку до однородности. Смажьте этой смесью мясо.
- Тонкой соломкой нарежьте лук, помидоры на кружочки. На курицу выложите сначала помидоры, следом лук, сыр (можно за 15 мин. до готовности) и отправьте в духовку при 190 гр. на 30 минут.
Сочная куриная грудка в духовке
Ингредиенты:
- Куриное филе — 2 шт.
- Панировочные сухари — 80 гр.
- Пармезан — 80 гр.
- Протертые томаты — 200 гр.
- Моцарелла — 150 гр.
- Яйцо — 1 шт.
- Соль, перец.
Способ приготовления:
- Куриное филе нарежьте вдоль на 3 части, отбейте, посолите и поперчите.
- К панировочным сухарям добавьте сыр. Отдельно взбейте яйцо.
- Обваляйте филе сначала в панировке, потом в яйце и снова в панировке. Выложите на противень и отправьте в духовку на 15 минут при 200 гр.
- Спустя время достаньте, выложите протертые томаты и моцареллу, и снова отправьте в духовку еще на 7 минут, до золотистой корочки.
Куриные шашлычки
Ингредиенты:
- Куриная грудка — 2 шт.
- Молоко — 200 мл.
- Раст. масло — 30 мл.
- Тимьян — 1 ч.л.
- Перец черный — 1
- Паприка — 1 ч.л.
- Карри — 1 ч.л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Пшеничная мука — 2 ст.л.
- Кукурузная мука — 2 ст.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Шпажки
- Раст. масло — для жарки.
Способ приготовления:
- Куриное филе нарежьте (вдоль) на полоски.
- В миску налейте молоко, растительное масло, добавьте тимьян, перец, паприку, карри, натрите чеснок.
- Положите в маринад куриное филе, перемешайте и оставьте на минут 30.
- Для панировки возьмите пшеничную муку, кукурузную (не обязательно), соль. Все перемешайте.
- Нанизывайте мясо змейкой на шпажки, обваливайте в панировке и обжаривайте на растительном масле до золотистости со всех сторон.
Ранее мы публиковали рецепт очень вкусной сливочной пасты с фрикадельками, которая идеально подойдет для романтического ужина в День всех влюбленных.
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