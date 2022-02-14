Укр

4 варианта простого ужина на День святого Валентина

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Быстрые и легкие рецепты на День Валентина
Быстрые и легкие рецепты на День Валентина

Романтический ужин на день влюбленных — отличный способ выразить свои чувства!

В понедельник, 14 февраля, отмечается самый романтический праздник в году — День святого Валентина или День всех влюбленных. В этот день принято признаваться в своих чувствах второй половинке и дарить друг другу подарки. Однако если вы хотите удивить своего любимого или любимую, то можно порадовать его/ее, приготовив романтический ужин. Не забудьте, чтобы вы не готовили — делайте это с любовью!

"Телеграф" предлагает вашему вниманию четыре простых и быстрых рецепта блюд из курицы, которые украсят ваш романтический вечер. Рецепты мы нашли у кулинарного блогера под ником kristina_ne_pp.

Стожки с грибами и сметаной

Ингредиенты:

  • Фарш — 450 гр.
  • Яйца — 1 шт.
  • Лук — 1 мелкий
  • Шампиньоны — 200 гр.
  • Сметана — 4 ст.л.
  • Зелень
  • Сыр — 120 гр.
  • Паприка, суш. чеснок, соль, перец
  • Раст., слив. масло — для жарки

Способ приготовления:

  1. В фарш добавьте яйцо, соль, паприку, сушеный чеснок, и перемешайте.
  2. На сливочном и растительном масле обжарьте пару минут лук, добавьте грибы, соль, перец. Обжарьте до золотистости. Добавьте свежий чеснок и выключите огонь.
  3. Фарш отбейте, сформируйте шарик, а затем гнездышко. Выложите все на противень.
  4. В сметану добавьте зелень. Начините стожки грибами, сверху положите сметану и сыр. Отправьте в духовку при 180 гр. на 25 минут.

Самая вкусная курочка по-французски

Ингредиенты:

  • Куриная грудка — 450 гр.
  • Лук репчатый — 1/2 шт.
  • Помидоры черри (можно другие) — 8 шт.
  • Майонез — 2 ст.л.
  • Сметана — 2 ст.л.
  • Петрушка — 2 веточки
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Паприка, соль, перец — по вкусу
  • Сыр — 120 гр.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарежьте на тонкие кусочки. Накройте пленкой и хорошенько отбейте. Выложите на противень.
  2. Смешайте сметану, майонез, чеснок, петрушку, соль, перец и паприку до однородности. Смажьте этой смесью мясо.
  3. Тонкой соломкой нарежьте лук, помидоры на кружочки. На курицу выложите сначала помидоры, следом лук, сыр (можно за 15 мин. до готовности) и отправьте в духовку при 190 гр. на 30 минут.

Сочная куриная грудка в духовке

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 2 шт.
  • Панировочные сухари — 80 гр.
  • Пармезан — 80 гр.
  • Протертые томаты — 200 гр.
  • Моцарелла — 150 гр.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарежьте вдоль на 3 части, отбейте, посолите и поперчите.
  2. К панировочным сухарям добавьте сыр. Отдельно взбейте яйцо.
  3. Обваляйте филе сначала в панировке, потом в яйце и снова в панировке. Выложите на противень и отправьте в духовку на 15 минут при 200 гр.
  4. Спустя время достаньте, выложите протертые томаты и моцареллу, и снова отправьте в духовку еще на 7 минут, до золотистой корочки.

Куриные шашлычки

Ингредиенты:

  • Куриная грудка — 2 шт.
  • Молоко — 200 мл.
  • Раст. масло — 30 мл.
  • Тимьян — 1 ч.л.
  • Перец черный — 1
  • Паприка — 1 ч.л.
  • Карри — 1 ч.л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Пшеничная мука — 2 ст.л.
  • Кукурузная мука — 2 ст.л.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Шпажки
  • Раст. масло — для жарки.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарежьте (вдоль) на полоски.
  2. В миску налейте молоко, растительное масло, добавьте тимьян, перец, паприку, карри, натрите чеснок.
  3. Положите в маринад куриное филе, перемешайте и оставьте на минут 30.
  4. Для панировки возьмите пшеничную муку, кукурузную (не обязательно), соль. Все перемешайте.
  5. Нанизывайте мясо змейкой на шпажки, обваливайте в панировке и обжаривайте на растительном масле до золотистости со всех сторон.

Ранее мы публиковали рецепт очень вкусной сливочной пасты с фрикадельками, которая идеально подойдет для романтического ужина в День всех влюбленных.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #День Святого Валентина #Романтический ужин
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