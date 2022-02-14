4 варіанти простої вечері на День святого Валентина
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Романтична вечеря на день закоханих – чудовий спосіб висловити свої почуття!
У понеділок, 14 лютого, відзначається найромантичніше свято року — День святого Валентина або День усіх закоханих. Цього дня заведено зізнаватись у своїх почуттях другій половинці та дарувати один одному подарунки. Однак якщо ви хочете здивувати свого коханого або кохану, то можна порадувати його/її, приготувавши романтичну вечерю. Не забудьте, щоб ви не готували – робіть це з любов’ю!
"Телеграф" пропонує до вашої уваги чотири простих та швидких рецепти страв з курки, які прикрасять ваш романтичний вечір. Рецепти ми знайшли у кулінарного блогера під ніком kristina_ne_pp.
Стіжки з грибами та сметаною
Інгредієнти:
- Фарш — 450 гр.
- Яйця – 1 шт.
- Цибуля — 1 дрібна
- Печериці – 200 гр.
- Сметана – 4 ст.л.
- Зелень
- Сир — 120 гр.
- Паприка, суш. часник, сіль, перець
- Олія — для смаження
Спосіб приготування:
- У фарш додайте яйце, сіль, паприку, сушений часник і перемішайте.
- На вершковому та рослинній олії обсмажте пару хвилин цибулю, додайте гриби, сіль, перець. Обсмажте до золотистості. Додати свіжий часник і вимкніть вогонь.
- Фарш відбийте, сформуйте кульку, а потім гніздечко. Викладіть все на деко.
- До сметани додайте зелень. Начиніть стіжки грибами, зверху покладіть сметану та сир. Відправте в духовку за 180 гр. на 25 хвилин.
Найсмачніша курочка по-французьки
Інгредієнти:
- Куряча грудка — 450 гр.
- Цибуля ріпчаста — 1/2 шт.
- Помідори черрі (можна інші) — 8 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Сметана – 2 ст.л.
- Петрушка — 2 гілочки
- Часник — 2 зубчики
- Паприка, сіль, перець — на смак
- Сир — 120 гр.
Спосіб приготування:
- Куряче філе наріжте на тонкі шматочки. Накрийте плівкою і добре відбийте. Викладіть на лист.
- Змішайте сметану, майонез, часник, петрушку, сіль, перець та паприку до однорідності. Змастіть цією сумішшю м’ясо.
- Тонкою соломкою наріжте цибулю, помідори на кружечки. На курку викладіть спочатку помідори, потім цибуля, сир (можна за 15 хв. до готовності) і відправте в духовку при 190 гр. на 30 хв.
Соковита куряча грудка в духовці
Інгредієнти:
- Куряче філе — 2 шт.
- Панірувальні сухарі — 80 гр.
- Пармезан – 80 гр.
- Протерті томати — 200 гр.
- Моцарелла – 150 гр.
- Яйце — 1 шт.
- Сіль перець.
Спосіб приготування:
- Куряче філе наріжте вздовж на 3 частини, відбийте, посоліть і поперчіть.
- До панірувальних сухарів додайте сир. Окремо збийте яйце.
- Обваляйте філе спочатку в паніровці, потім у яйці і знову в паніровці. Викладіть на лист і відправте в духовку на 15 хвилин при 200 гр.
- Через якийсь час дістаньте, викладіть протерті томати і моцареллу, і знову відправте в духовку ще на 7 хвилин, до золотистої скоринки.
Курячі шашлички
Інгредієнти:
- Куряча грудка — 2 шт.
- Молоко – 200 мл.
- Олія — 30 мл.
- Чебрець — 1 ч.л.
- Перець чорний.
- Паприка – 1 ч.л.
- Каррі — 1 ч.л.
- Часник — 2 зубчики
- Пшеничне борошно — 2 ст.л.
- Кукурудзяне борошно — 2 ст.л.
- Сіль – 1 ч.л.
- Шпажки
- Олія — для смаження.
Спосіб приготування:
- Куряче філе наріжте (вздовж) на смужки.
- У миску налийте молоко, олію, додайте чебрець, перець, паприку, каррі, натріть часник.
- Покладіть у маринад куряче філе, перемішайте і залиште на 30 хвилин.
- Для панування візьміть пшеничне борошно, кукурудзяне (не обов’язково), сіль. Все перемішайте.
- Нанизуйте м’ясо змійкою на шпажки, обвалюйте в паніровці та обсмажуйте на олії до золотистості з усіх боків.
Раніше ми публікували рецепт дуже смачної вершкової пасти з фрикадельками, яка ідеально підійде для романтичної вечері на День усіх закоханих.
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