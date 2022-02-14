4 варіанти простої вечері на День святого Валентина

Романтична вечеря на день закоханих – чудовий спосіб висловити свої почуття!

У понеділок, 14 лютого, відзначається найромантичніше свято року — День святого Валентина або День усіх закоханих. Цього дня заведено зізнаватись у своїх почуттях другій половинці та дарувати один одному подарунки. Однак якщо ви хочете здивувати свого коханого або кохану, то можна порадувати його/її, приготувавши романтичну вечерю. Не забудьте, щоб ви не готували – робіть це з любов’ю!

"Телеграф" пропонує до вашої уваги чотири простих та швидких рецепти страв з курки, які прикрасять ваш романтичний вечір. Рецепти ми знайшли у кулінарного блогера під ніком kristina_ne_pp.

Стіжки з грибами та сметаною

Інгредієнти:

Фарш — 450 гр.

Яйця – 1 шт.

Цибуля — 1 дрібна

Печериці – 200 гр.

Сметана – 4 ст.л.

Зелень

Сир — 120 гр.

Паприка, суш. часник, сіль, перець

Олія — для смаження

Спосіб приготування:

У фарш додайте яйце, сіль, паприку, сушений часник і перемішайте. На вершковому та рослинній олії обсмажте пару хвилин цибулю, додайте гриби, сіль, перець. Обсмажте до золотистості. Додати свіжий часник і вимкніть вогонь. Фарш відбийте, сформуйте кульку, а потім гніздечко. Викладіть все на деко. До сметани додайте зелень. Начиніть стіжки грибами, зверху покладіть сметану та сир. Відправте в духовку за 180 гр. на 25 хвилин.

Найсмачніша курочка по-французьки

Інгредієнти:

Куряча грудка — 450 гр.

Цибуля ріпчаста — 1/2 шт.

Помідори черрі (можна інші) — 8 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Петрушка — 2 гілочки

Часник — 2 зубчики

Паприка, сіль, перець — на смак

Сир — 120 гр.

Спосіб приготування:

Куряче філе наріжте на тонкі шматочки. Накрийте плівкою і добре відбийте. Викладіть на лист. Змішайте сметану, майонез, часник, петрушку, сіль, перець та паприку до однорідності. Змастіть цією сумішшю м’ясо. Тонкою соломкою наріжте цибулю, помідори на кружечки. На курку викладіть спочатку помідори, потім цибуля, сир (можна за 15 хв. до готовності) і відправте в духовку при 190 гр. на 30 хв.

Соковита куряча грудка в духовці

Інгредієнти:

Куряче філе — 2 шт.

Панірувальні сухарі — 80 гр.

Пармезан – 80 гр.

Протерті томати — 200 гр.

Моцарелла – 150 гр.

Яйце — 1 шт.

Сіль перець.

Спосіб приготування:

Куряче філе наріжте вздовж на 3 частини, відбийте, посоліть і поперчіть. До панірувальних сухарів додайте сир. Окремо збийте яйце. Обваляйте філе спочатку в паніровці, потім у яйці і знову в паніровці. Викладіть на лист і відправте в духовку на 15 хвилин при 200 гр. Через якийсь час дістаньте, викладіть протерті томати і моцареллу, і знову відправте в духовку ще на 7 хвилин, до золотистої скоринки.

Курячі шашлички

Інгредієнти:

Куряча грудка — 2 шт.

Молоко – 200 мл.

Олія — 30 мл.

Чебрець — 1 ч.л.

Перець чорний.

Паприка – 1 ч.л.

Каррі — 1 ч.л.

Часник — 2 зубчики

Пшеничне борошно — 2 ст.л.

Кукурудзяне борошно — 2 ст.л.

Сіль – 1 ч.л.

Шпажки

Олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Куряче філе наріжте (вздовж) на смужки. У миску налийте молоко, олію, додайте чебрець, перець, паприку, каррі, натріть часник. Покладіть у маринад куряче філе, перемішайте і залиште на 30 хвилин. Для панування візьміть пшеничне борошно, кукурудзяне (не обов’язково), сіль. Все перемішайте. Нанизуйте м’ясо змійкою на шпажки, обвалюйте в паніровці та обсмажуйте на олії до золотистості з усіх боків.

Раніше ми публікували рецепт дуже смачної вершкової пасти з фрикадельками, яка ідеально підійде для романтичної вечері на День усіх закоханих.