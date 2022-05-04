Почему не нужно выливать воду из-под макарон: важный секрет шеф-поваров
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 513
Эта жидкость станет идеальной основой для вашего соуса
Настоящая хозяйка должна знать не только, как правильно варить макароны, чтобы они никогда не слипались, но и куда девать жидкость, оставшуюся после варки, ведь ей можно найти весьма полезное применение.
Секретом использования воды, оставшейся после варки макарон поделилось издание The Huffington Post.
Как пишет СМИ, в процессе кипения из муки в воду выделяется крахмал. Поэтому после варки макарон остаётся беловатая мутная жидкость, которую многие люди просто выливают в раковину. А вот повара эту жидкость берегут и называют её "жидким золотом". Именно на основе этой жизни можно приготовить идеальный густой соус для пасты. Крахмал, который остался после варки в этой жидкости, поможет сделать ваш соус густым и однородным.
Для соусов можно использовать воду не только от макарон, но и от чечевицы, фасоли, бурого риса. Во всех них много крахмала.
Есть и ещё один плюс применения этой жидкости. Если не промывать макароны после варки, на них останется слой крахмала, который скрепит их с соусом. Тогда вкус вашей пасты будет ещё гармоничнее. Этот трюк сработает с любым соусом: томатным, сливочным Альфредо и даже с песто.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно выбрать мясо для шашлыка.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-