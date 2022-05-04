Чому не потрібно виливати воду з-під макаронів: важливий секрет шеф-кухарів

Ця рідина стане ідеальною основою для вашого соусу

Справжня господиня повинна знати не тільки, як правильно варити макарони, щоб вони ніколи не злипалися, але й куди подіти рідину, що залишилася після варіння, адже їй можна знайти дуже корисне застосування.

Секретом використання води, що залишилася після варіння макаронів, поділилося видання The Huffington Post.

Як пише ЗМІ, у процесі кипіння з борошна у воду виділяється крохмаль. Тому після варіння макаронів залишається білувата каламутна рідина, яку багато людей просто виливають у раковину. А ось кухарі цю рідину бережуть і називають її "рідким золотом". Саме на основі цього життя можна приготувати ідеальний густий соус для пасти. Крохмаль, який залишився після варіння в цій рідині, допоможе зробити ваш соус густим та однорідним.

Для соусів можна використовувати воду не лише від макаронів, а й від сочевиці, квасолі, бурого рису. У всіх них багато крохмалю.

Є ще один плюс застосування цієї рідини. Якщо не промивати макарони після варіння, на них залишиться шар крохмалю, який скріпить їх із соусом. Тоді смак вашої пасти буде ще гармонійнішим. Цей трюк спрацює з будь-яким соусом: томатним, вершковим Альфредо і навіть песто.

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