Как приготовить домашнюю сметану всего за час: нужно только два ингредиента

Сметана по этому рецепту немного теряет полезные свойства, но зато хранится дольше.

Никакая магазинная сметана не сравнится с домашней, приготовленной своими руками. Более того, так она не только вкуснее, но и полезнее. Если вы любитель полакомиться сырниками или варениками со сметанкой, предлагаем вам приготовить "соус" самостоятельно. Все что вам нужно, это час времени и два доступных ингредиента.

Рецептом домашней сметаны поделился портал "Так просто".

Домашняя сметана: рецепт

Ингредиенты:

1 л. молока

3 ст.л. закваски

Способ приготовления:

В литровую банку налейте молоко жирностью 3,5 или 4,5%. Поставьте банку в кастрюлю, на дно которой положите махровое полотенце. После налейте в кастрюлю воду так, чтобы она покрывала почти всю банку с молоком. Доведите воду до кипения. Следите, чтобы молоко тоже подогрелось, но не закипело. После достаньте банку из кастрюли и охладите ее к комнатной температуре. И добавьте в молоко 3 ст. л. закваски. Перемешайте смесь и оставьте под крышкой на 45 минут остывать. Процедите полученное через марлю и готово.

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