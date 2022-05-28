Як приготувати домашню сметану всього за годину: потрібно лише два інгредієнти

Сметана за цим рецептом трохи втрачає корисні властивості, зате зберігається довше.

Жодна магазинна сметана не зрівняється з домашньою, приготовленою своїми руками. Щобільше, так вона не тільки смачніша, а й корисніша. Якщо ви любитель поласувати сирниками або варениками зі сметанкою, пропонуємо вам приготувати "соус" самостійно. Все, що вам потрібно, це година часу і два доступні інгредієнти.

Рецептом домашньої сметани поділився портал "Так просто".

Домашня сметана: рецепт

Складові:

1 л. молока

3 ст. закваски

Спосіб приготування:

У літрову банку налийте молоко жирністю 3,5 або 4,5%. Поставте банку в каструлю, на дно якої покладіть махровий рушник. Після цього налийте в каструлю воду так, щоб вона покривала майже всю банку з молоком. Доведіть воду до кипіння. Слідкуйте, щоб молоко теж підігрілося, але не закипіло. Після цього дістаньте банку з каструлі і охолодіть її до кімнатної температури. І додайте в молоко 3 ст. л. закваски. Перемішайте суміш і залиште під кришкою на 45 хвилин остигати. Процідіть отримане через марлю та готове.

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