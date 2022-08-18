Заготовьте вкуснейшее ассорти на зиму: простой рецепт овощной закатки
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В одной банке помещается целый огород овощей, причем, вы можете менять ингредиенты по своему желанию.
В сезон овощей хочется успеть закатать как можно больше витаминов на зиму. Это можно сделать по отдельности, к примеру, закрыть сочные и хрустящие кабачки. А можно вместить в одну банку чуть ли не весь огород и заготовить настоящее овощное ассорти.
"Телеграф" нашел для вас простой и практичный рецепт соления, благодаря которому вы можете одновременно обеспечить себя большим разнообразием овощей по своему желанию и вкусу – и капуста, и огурцы, и помидоры, и перец. Представляете, как красиво они будут смотреться на столе? Да и салаты из них зимой получатся витаминными, яркими и нарядными.
Ингредиенты из расчета на 3-литровую банку:
- капуста белокочанная,
- огурцы,
- помидоры,
- болгарский̆ перец,
- перец чили – маленький кусочек,
- чеснок – 3 зубка,
- укроп зонтик – 1 шт.,
- лист хрена – 1 шт.,
- виноградный̆ лист –1 шт.,
- листья черной смородины –2 шт.,
- лавровый̆ лист –1 шт.,
- перец горошком – 7 шт.,
- 9%-й уксус – 3 ст. ложки,
- соль – 2 ст. ложки,
- сахар – 1 ст. ложка,
- вода – 1,5 литра.
Приготовление:
- Огурцы замочите в холодной̆ воде на 3-4 часа, затем хорошенько промойте.
- Также тщательно помойте все овощи и листья.
- Простерилизуйте банки и крышки.
- На дно каждой банки поместите листья, чеснок, перец горошком, затем выложите овощи. Пропорции овощей можете брать произвольно и по желанию.
- Залейте банки кипятком и оставьте на 15 минут.
- Затем слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения и снова залейте банки на 15 минут.
- Опять слейте воду в кастрюлю и сделайте рассол. Доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и проварите до растворения 2-3 минуты. В конце влейте уксус.
- Залейте рассолом овощи в банке и закатайте.
- Переверните банки с овощами, укутайте и оставьте на сутки.
Приятного аппетита!
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