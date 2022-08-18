Заготовьте вкуснейшее ассорти на зиму: простой рецепт овощной закатки

В одной банке помещается целый огород овощей, причем, вы можете менять ингредиенты по своему желанию.

В сезон овощей хочется успеть закатать как можно больше витаминов на зиму. Это можно сделать по отдельности, к примеру, закрыть сочные и хрустящие кабачки. А можно вместить в одну банку чуть ли не весь огород и заготовить настоящее овощное ассорти.

"Телеграф" нашел для вас простой и практичный рецепт соления, благодаря которому вы можете одновременно обеспечить себя большим разнообразием овощей по своему желанию и вкусу – и капуста, и огурцы, и помидоры, и перец. Представляете, как красиво они будут смотреться на столе? Да и салаты из них зимой получатся витаминными, яркими и нарядными.

Ингредиенты из расчета на 3-литровую банку:

капуста белокочанная,

огурцы,

помидоры,

болгарский̆ перец,

перец чили – маленький кусочек,

чеснок – 3 зубка,

укроп зонтик – 1 шт.,

лист хрена – 1 шт.,

виноградный̆ лист –1 шт.,

листья черной смородины –2 шт.,

лавровый̆ лист –1 шт.,

перец горошком – 7 шт.,

9%-й уксус – 3 ст. ложки,

соль – 2 ст. ложки,

сахар – 1 ст. ложка,

вода – 1,5 литра.

Приготовление:

Огурцы замочите в холодной̆ воде на 3-4 часа, затем хорошенько промойте. Также тщательно помойте все овощи и листья. Простерилизуйте банки и крышки. На дно каждой банки поместите листья, чеснок, перец горошком, затем выложите овощи. Пропорции овощей можете брать произвольно и по желанию. Залейте банки кипятком и оставьте на 15 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения и снова залейте банки на 15 минут. Опять слейте воду в кастрюлю и сделайте рассол. Доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и проварите до растворения 2-3 минуты. В конце влейте уксус. Залейте рассолом овощи в банке и закатайте. Переверните банки с овощами, укутайте и оставьте на сутки.

Приятного аппетита!

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