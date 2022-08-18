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Заготовьте вкуснейшее ассорти на зиму: простой рецепт овощной закатки

Автор
Ольга Княжевич
Дата публикации
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Как сделать ассорти в банке Новость обновлена 18 августа 2022, 18:02
Как сделать ассорти в банке

В одной банке помещается целый огород овощей, причем, вы можете менять ингредиенты по своему желанию.

В сезон овощей хочется успеть закатать как можно больше витаминов на зиму. Это можно сделать по отдельности, к примеру, закрыть сочные и хрустящие кабачки. А можно вместить в одну банку чуть ли не весь огород и заготовить настоящее овощное ассорти.

"Телеграф" нашел для вас простой и практичный рецепт соления, благодаря которому вы можете одновременно обеспечить себя большим разнообразием овощей по своему желанию и вкусу – и капуста, и огурцы, и помидоры, и перец. Представляете, как красиво они будут смотреться на столе? Да и салаты из них зимой получатся витаминными, яркими и нарядными.

Ингредиенты из расчета на 3-литровую банку:

  • капуста белокочанная,
  • огурцы,
  • помидоры,
  • болгарский̆ перец,
  • перец чили – маленький кусочек,
  • чеснок – 3 зубка,
  • укроп зонтик – 1 шт.,
  • лист хрена – 1 шт.,
  • виноградный̆ лист –1 шт.,
  • листья черной смородины –2 шт.,
  • лавровый̆ лист –1 шт.,
  • перец горошком – 7 шт.,
  • 9%-й уксус – 3 ст. ложки,
  • соль – 2 ст. ложки,
  • сахар – 1 ст. ложка,
  • вода – 1,5 литра.

Приготовление:

  1. Огурцы замочите в холодной̆ воде на 3-4 часа, затем хорошенько промойте.
  2. Также тщательно помойте все овощи и листья.
  3. Простерилизуйте банки и крышки.
  4. На дно каждой банки поместите листья, чеснок, перец горошком, затем выложите овощи. Пропорции овощей можете брать произвольно и по желанию.
  5. Залейте банки кипятком и оставьте на 15 минут.
  6. Затем слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения и снова залейте банки на 15 минут.
  7. Опять слейте воду в кастрюлю и сделайте рассол. Доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и проварите до растворения 2-3 минуты. В конце влейте уксус.
  8. Залейте рассолом овощи в банке и закатайте.
  9. Переверните банки с овощами, укутайте и оставьте на сутки.

Приятного аппетита!

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