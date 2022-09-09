Как сделать самый простой заварной крем
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Получится вкусная начинка для пирожных и торта.
Сладкоежки очень любят баловать себя какими-нибудь интересными и вкусными десертами. Для многих тортиков или пирожных требуется заварной крем. Его можно сделать достаточно быстро и просто.
"Телеграф" подобрал для вас универсальный рецепт крема, который прекрасно подойдет для начинки или украшения вашей выпечки, а еще его можно подавать с ягодами или шоколадом – будет не менее вкусно.
Как приготовить простой заварной крем
Ингредиенты:
- 200 г сливочного масла,
- 200 мл молока,
- 2 яйца,
- 250 г сахара,
- 3 ст. ложки кукурузного крахмала.
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, крахмал и перемешайте.
- Крем в сотейнике доведите до кипения на медленном огне, постоянно помешивая.
- Варите крем 2-3 минуты до загустения.
- Снимите с огня, накройте пищевой пленкой и оставьте до полного остывания.
- В отдельной миске взбейте сливочное масло миксером до пышности.
- Затем взбейте остывшую смесь.
- Соедините обе массы, постепенно добавляя во взбитое масло заварную смесь.
- Полученным заварным кремом можно начинять пирожные.
Приятного аппетита!
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