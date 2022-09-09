Как сделать самый простой заварной крем

Получится вкусная начинка для пирожных и торта.

Сладкоежки очень любят баловать себя какими-нибудь интересными и вкусными десертами. Для многих тортиков или пирожных требуется заварной крем. Его можно сделать достаточно быстро и просто.

"Телеграф" подобрал для вас универсальный рецепт крема, который прекрасно подойдет для начинки или украшения вашей выпечки, а еще его можно подавать с ягодами или шоколадом – будет не менее вкусно.

Как приготовить простой заварной крем

Ингредиенты:

200 г сливочного масла,

200 мл молока,

2 яйца,

250 г сахара,

3 ст. ложки кукурузного крахмала.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, крахмал и перемешайте. Крем в сотейнике доведите до кипения на медленном огне, постоянно помешивая. Варите крем 2-3 минуты до загустения. Снимите с огня, накройте пищевой пленкой и оставьте до полного остывания. В отдельной миске взбейте сливочное масло миксером до пышности. Затем взбейте остывшую смесь. Соедините обе массы, постепенно добавляя во взбитое масло заварную смесь. Полученным заварным кремом можно начинять пирожные.

Приятного аппетита!

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