Как вкусно приготовить тыкву, чтобы всем понравилось: рецепт сладкой запеканки

Тыква – не только полезный, но еще и очень вкусный продукт, убедитесь в этом сами.

Многие не любят тыкву из-за ее специфического запаха и вкуса. А зря, ведь это очень полезный овощ. Но если вы запасетесь несколькими рецептами, как вкусно приготовить тыкву, то ваши домашние останутся довольны.

В сезон тыквы "Телеграф" предлагает вам поэкспериментировать с продуктами и найти подходящий вариант приготовления тыквы, который пополнит копилку ваших любимых рецептов. Попробуйте сладкий десерт с тыквой, яблоками и рисом.

Ингредиенты:

тыква,

яблоки,

рис,

изюм,

лимонный сок,

сливочное масло,

сахар,

соль.

Приготовление:

Рис отварите до готовности в подсоленной воде. Тыкву очистите от кожуры и семян и потрите на крупной терке. Яблоки очистите и также потрите на терке. Чтобы яблоки не потемнели в процессе готовки, сбрызните их лимонным соком. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом. Выложите слой риса, посыпьте сахаром и изюмом. На рис выложите слой тертой тыквы. Затем – слой яблок. И снова повторите послойно: рис с сахаром и изюмом, тыкву и яблоки. Выпекайте в разогретой до 180°С духовки примерно один час.

Приятного аппетита!

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