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Как вкусно приготовить тыкву, чтобы всем понравилось: рецепт сладкой запеканки

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Сладка рисовая запеканка с тыквой и яблоками
Сладка рисовая запеканка с тыквой и яблоками

Тыква – не только полезный, но еще и очень вкусный продукт, убедитесь в этом сами.

Многие не любят тыкву из-за ее специфического запаха и вкуса. А зря, ведь это очень полезный овощ. Но если вы запасетесь несколькими рецептами, как вкусно приготовить тыкву, то ваши домашние останутся довольны.

В сезон тыквы "Телеграф" предлагает вам поэкспериментировать с продуктами и найти подходящий вариант приготовления тыквы, который пополнит копилку ваших любимых рецептов. Попробуйте сладкий десерт с тыквой, яблоками и рисом.

Ингредиенты:

  • тыква,
  • яблоки,
  • рис,
  • изюм,
  • лимонный сок,
  • сливочное масло,
  • сахар,
  • соль.

Приготовление:

  1. Рис отварите до готовности в подсоленной воде.
  2. Тыкву очистите от кожуры и семян и потрите на крупной терке.
  3. Яблоки очистите и также потрите на терке.
  4. Чтобы яблоки не потемнели в процессе готовки, сбрызните их лимонным соком.
  5. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом.
  6. Выложите слой риса, посыпьте сахаром и изюмом.
  7. На рис выложите слой тертой тыквы.
  8. Затем – слой яблок.
  9. И снова повторите послойно: рис с сахаром и изюмом, тыкву и яблоки.
  10. Выпекайте в разогретой до 180°С духовки примерно один час.

Приятного аппетита!

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#Рецепт #Тыква #Запеканка