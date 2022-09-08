Как вкусно приготовить тыкву, чтобы всем понравилось: рецепт сладкой запеканки
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Тыква – не только полезный, но еще и очень вкусный продукт, убедитесь в этом сами.
Многие не любят тыкву из-за ее специфического запаха и вкуса. А зря, ведь это очень полезный овощ. Но если вы запасетесь несколькими рецептами, как вкусно приготовить тыкву, то ваши домашние останутся довольны.
В сезон тыквы "Телеграф" предлагает вам поэкспериментировать с продуктами и найти подходящий вариант приготовления тыквы, который пополнит копилку ваших любимых рецептов. Попробуйте сладкий десерт с тыквой, яблоками и рисом.
Ингредиенты:
- тыква,
- яблоки,
- рис,
- изюм,
- лимонный сок,
- сливочное масло,
- сахар,
- соль.
Приготовление:
- Рис отварите до готовности в подсоленной воде.
- Тыкву очистите от кожуры и семян и потрите на крупной терке.
- Яблоки очистите и также потрите на терке.
- Чтобы яблоки не потемнели в процессе готовки, сбрызните их лимонным соком.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом.
- Выложите слой риса, посыпьте сахаром и изюмом.
- На рис выложите слой тертой тыквы.
- Затем – слой яблок.
- И снова повторите послойно: рис с сахаром и изюмом, тыкву и яблоки.
- Выпекайте в разогретой до 180°С духовки примерно один час.
Приятного аппетита!
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