Як смачно приготувати гарбуз, щоб усім сподобалося: рецепт солодкої запіканки

Гарбуз – не лише корисний, але ще й дуже смачний продукт, переконайтесь у цьому самі.

Багато хто не любить гарбуз через його специфічний запах та смак. А дарма, адже це дуже корисний овоч. Але якщо ви запасетеся кількома рецептами, як смачно приготувати гарбуз, то ваші домашні залишаться задоволеними.

У сезон гарбуза "Телеграф" пропонує вам поекспериментувати з продуктами та знайти відповідний варіант приготування гарбуза, який поповнить скарбничку ваших улюблених рецептів. Спробуйте солодкий десерт із гарбузом, яблуками та рисом.

Інгредієнти:

гарбуз,

яблука,

рис,

ізюм,

лимонний сік,

вершкове масло,

цукор,

сіль.

Приготування:

Рис відваріть до готовності у підсоленій воді. Гарбуз очистіть від шкірки та насіння і потріть на великій тертці. Яблука очистіть і потріть на тертці. Щоб яблука не потемніли в процесі приготування, збризкайте їх лимонним соком. Форму для випікання змастіть вершковим маслом. Викладіть шар рису, посипте цукром та ізюмом. На рис викладіть шар тертого гарбуза. Потім – шар яблук. І знову повторіть пошарово: рис із цукром та ізюмом, гарбуз та яблука. Випікайте у розігрітій до 180°С духовки приблизно одну годину.

Смачного!

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