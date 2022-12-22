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Какой ингредиент добавить к красный рыбе, чтобы получилось вкуснее: простой рецепт слабосоленого лосося (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Рыбу можно засолить самостоятельно Новость обновлена 22 декабря 2022, 16:07
Рыбу можно засолить самостоятельно. Фото pinterest.com

Этот самый легкий способ домашнего посола лосося освоит любой кулинар

Невозможно представить новогодний стол без закусок с красной рыбой. Если подумать о заготовке слабосоленой рыбы заранее, то не придется покупать готовый продукт в магазине. Тот же лосось очень просто и быстро засолить в домашних условиях. Рыба получается невероятно вкусной.

Если при посоле лосося добавить апельсин, то вкус будет более выраженным, появится приятный аромат. Рецепт слабосоленого лосося с апельсином публикует кулинарный портал Bene Gusto. Такая рыба будет готова к употреблению уже спустя 12 часов.

Ингредиенты:

  • 500 г филе лосося
  • 1 большой апельсин
  • пучок укропа
  • 2 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. молотого перца

Способ приготовления:

  1. Филе красной рыбы промойте и просушите. Апельсин нарежьте кружочками, укроп мелко порубите. Соль, сахар и перец смешайте в отдельной емкости.
  2. Расстелите на столе пищевую пленку. Поместите на нее слой апельсинов, посыпьте смесью соли, сахара и перца, добавьте треть укропа и уложите кусок рыбы. Повторяйте процедуру, пока не выложите всю рыбу и специи. Туго замотайте пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 12 часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее вкусной получается красная рыба, если засолить ее с коньяком.

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#Рецепт #Рыба #Лосось