Какой ингредиент добавить к красный рыбе, чтобы получилось вкуснее: простой рецепт слабосоленого лосося (видео)

Этот самый легкий способ домашнего посола лосося освоит любой кулинар

Невозможно представить новогодний стол без закусок с красной рыбой. Если подумать о заготовке слабосоленой рыбы заранее, то не придется покупать готовый продукт в магазине. Тот же лосось очень просто и быстро засолить в домашних условиях. Рыба получается невероятно вкусной.

Если при посоле лосося добавить апельсин, то вкус будет более выраженным, появится приятный аромат. Рецепт слабосоленого лосося с апельсином публикует кулинарный портал Bene Gusto. Такая рыба будет готова к употреблению уже спустя 12 часов.

Ингредиенты:

500 г филе лосося

1 большой апельсин

пучок укропа

2 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

1 ч. л. молотого перца

Способ приготовления:

Филе красной рыбы промойте и просушите. Апельсин нарежьте кружочками, укроп мелко порубите. Соль, сахар и перец смешайте в отдельной емкости. Расстелите на столе пищевую пленку. Поместите на нее слой апельсинов, посыпьте смесью соли, сахара и перца, добавьте треть укропа и уложите кусок рыбы. Повторяйте процедуру, пока не выложите всю рыбу и специи. Туго замотайте пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 12 часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее вкусной получается красная рыба, если засолить ее с коньяком.