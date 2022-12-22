Какой ингредиент добавить к красный рыбе, чтобы получилось вкуснее: простой рецепт слабосоленого лосося (видео)
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Этот самый легкий способ домашнего посола лосося освоит любой кулинар
Невозможно представить новогодний стол без закусок с красной рыбой. Если подумать о заготовке слабосоленой рыбы заранее, то не придется покупать готовый продукт в магазине. Тот же лосось очень просто и быстро засолить в домашних условиях. Рыба получается невероятно вкусной.
Если при посоле лосося добавить апельсин, то вкус будет более выраженным, появится приятный аромат. Рецепт слабосоленого лосося с апельсином публикует кулинарный портал Bene Gusto. Такая рыба будет готова к употреблению уже спустя 12 часов.
Ингредиенты:
- 500 г филе лосося
- 1 большой апельсин
- пучок укропа
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. молотого перца
Способ приготовления:
- Филе красной рыбы промойте и просушите. Апельсин нарежьте кружочками, укроп мелко порубите. Соль, сахар и перец смешайте в отдельной емкости.
- Расстелите на столе пищевую пленку. Поместите на нее слой апельсинов, посыпьте смесью соли, сахара и перца, добавьте треть укропа и уложите кусок рыбы. Повторяйте процедуру, пока не выложите всю рыбу и специи. Туго замотайте пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 12 часов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее вкусной получается красная рыба, если засолить ее с коньяком.