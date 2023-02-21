Как приготовить суп с фрикадельками еще вкуснее и ароматнее: Клопотенко поделился рецептом (видео)

Этот суп полюбят все – и взрослые, и дети

Рецептов супов в Украине существует немало, да и с мясными фрикадельками можно приготовить даже знаменитый борщ — по-слобожански.

Приготовить обычный суп, чтобы он получился легким, вкусным и ароматным, можно. "Телеграф" рекомендует воспользоваться рецептом от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Интересный вкус блюду добавит фасоль, а именно спаржевая, а аромат — добавление приправы хмели-сунели. Готовится такой суп с фрикадельками быстро, поэтому станет "дежурным" во всех семьях.

Как приготовить суп с фрикадельками

Ингредиенты:

2 куриных крылышка

1 морковь

1 лук

300 г куриного фарша

100 г спаржевой фасоли

2-3 картофелины

1 ч. л. хмели-сунели

1 желток

2-2,5 л воды

соль по вкусу

Приготовление:

В кастрюлю выложите куриные крылышки и залейте водой. Доведите до кипения, снимите пенку и добавьте очищенную луковицу и кусок моркови. Варите на среднем огне 30 минут. Очистите морковь и картофель. Морковь нарежьте маленькими кубиками, картошку – средними. Спаржевую фасоль разрежьте пополам. Достаньте из бульона крылышки и овощи, добавьте нарезанный картофель. Посолите по вкусу и варите еще 10 минут на маленьком огне. Выложите в миску куриный фарш, добавьте 1 желток, хмели-сунели и соль по вкусу. Тщательно перемешайте. Сформируйте из куриного фарша шарики примерно одинакового размера. Добавьте шарики к бульону вместе с морковью и проварите на слабом огне еще 10 минут. В конце добавьте порезанную пополам спаржевую фасоль и хмели-сунели по вкусу.

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