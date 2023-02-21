Необычное блюдо из фарша, которое затмит любые котлеты
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Это блюдо готовится проще, чем котлеты, а получается вкуснее
Что можно приготовить вместо привычных котлет? Отличной идеей будет порадовать своих домочадцев оригинальным блюдом из мясного фарша — "гнездами" с сыром.
Это блюдо гораздо проще в приготовлении, чем котлеты, поскольку "гнезда" не требуют обжарки по отдельности. Их следует запекать все вместе одновременно в духовке, не стоя у плиты.
Рецепт "гнезд" с сыром из фарша
Ингредиенты:
- Фарш 400 г
- Булка 1 шт.
- Молоко 150 мл
- Сыр 200 г
- Помидор 1 шт.
- Сметана или майонез 5 ч.л.
- Растительное масло 3 ст.л.
- Соль, острый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Небольшую булку и пару ломтей батона крошим в миску с молоком. Разминаем до кашицы. Если корки слишком твердые, лучше срежьте и размочите в молоке только мякиш. Вместе с хлебом мясные гнезда не сожмутся при выпекании, сохранят влажность и сочность, пишет vilkin.pro.
- К хлебной массе добавляем фарш. Перчим, солим и тщательно перемешиваем.
- Смазываем форму или лист фольги постным маслом. Промасленными руками лепим сперва шарики. Затем шары придавливаем и по центру в каждом из них делаем углубление для начинки.
- В серединки бросаем нарезанные кубиками или кружками помидоры.
- Тут с начинкой легко экспериментировать: грибы, кабачки, баклажаны, сладкий перец, копчености, отваренные заранее крупы, пассеровка – на ваш выбор. Если нужно посочнее, добавьте сметану или майонез.
- Засыпаем сырной стружкой и ставим гнезда из фарша с сыром в духовку (разогретую). Запекаем при температуре 180 градусов до румяной корочки, порядка 30 минут.
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