Рецепт немецкого пивного супа "Полчаса": неповторимо нежный вкус из минимума ингредиентов

Необычное первое блюдо из обычных ингредиентов

Первых блюд — неимоверное количество. Можно приготовить и легкий куриный супчик с вермишелью, а можно побаловать близких необычным луковым супом.

Как с помощью супа "перенестись" в Баварию? Очень просто — попробовать немецкий пивной суп. Smak рассказывает, что он готовится из минимума ингредиентов, но получается неповторимо нежным. Ну что же, проверим, быстро ли наша тарелка опустеет.

Как приготовить немецкий пивной суп "Полчаса"

Ингредиенты:

1/4 ст. муки;

1 ст. молока;

1 ст. сливок;

450 г пива;

4 ст. л. сливочного масла;

1 лук;

1 морковь;

2 зубчика чеснока;

1 ст. л. горчицы "Дижонк";

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Растопите сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте измельченные морковь и чеснок, нарезанный кубиками лук. Тушите 10 минут. Добавьте муку и перемешайте. Готовьте, помешивая, до золотистого цвета муки, в течение 3 минут. Дайте чуть остыть. Смешайте молоко и нежирные сливки. Медленно влейте, перемешивая, в кастрюлю. Поставьте кастрюлю на средний огонь, добавьте пиво и горчицу. Доведите до кипения и постоянно помешивайте, пока не опустится пена. Варите на слабом огне в течение 10 минут, пока супчик не загустеет. Снимите с огня и добавьте натертый сыр.

Если же вы не угадали с количеством соли — не беда. Спасти блюдо можно нехитрым способом.