Киевская перепичка дома: простой рецепт популярного перекуса

Если вы далеко от Киева, но скучаете за этим снеком, вы можете приготовить его самостоятельно

Киевская перепичка — один из основных символов украинской столицы. Побыть в Киеве и не попробовать эту знаменитую сосиску в тесте — то же самое, что побыть в Грузии и не попробовать хачапури по-аджарски.

Кажется, что приготовить ее сложно. Шеф-повар Ярослав Павловский дает легкий способ приготовления этого блюда.

Рецепт киевской перепички на 7 порций

Ингредиенты:

350 мл. теплой воды до 38 градусов;

40 гр. сахара;

10 гр. сухих дрожжей;

530 гр. муки;

10 гр. соли;

14 сосисок.

Как приготовить:

В теплой воде растворить сахар и дрожжи. Дать постоять 15-17 минут. Добавить просеянную муку, соль и замесить тесто. Оставить в теплом месте на час, чтобы оно поднялось. Из теста сформировать 14 кусочков по 70 грамм. Придать им прямоугольную форму. Завернуть сосиски в тесто, хорошо скрепить края, как на вареники. Оставить в теплом месте, пока тесто не поднимется в 2,5 раза. Нагреть масло до 180 градусов. Каждую перепичку обжарить ориентировочно по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета. Переложить на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.

Полезные советы

Сосиски нужно достать заранее, чтобы они были комнатной температуры.

Удобно выкладывать сформированные лепешки на маленькие кусочки пергамента. Тогда их легче отправлять во фритюр.

Очень густое тесто не будет рыхлым и сочным, но иногда прилипает к поверхности и впитывает много жира во время жарки.

Для тех, кто не любит жарить, можно приготовить печеные сосиски в тесте. Они тоже достаточно просты в приготовлении, однако не менее вкусны.