Киевская перепичка дома: простой рецепт популярного перекуса
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Если вы далеко от Киева, но скучаете за этим снеком, вы можете приготовить его самостоятельно
Киевская перепичка — один из основных символов украинской столицы. Побыть в Киеве и не попробовать эту знаменитую сосиску в тесте — то же самое, что побыть в Грузии и не попробовать хачапури по-аджарски.
Кажется, что приготовить ее сложно. Шеф-повар Ярослав Павловский дает легкий способ приготовления этого блюда.
Рецепт киевской перепички на 7 порций
Ингредиенты:
- 350 мл. теплой воды до 38 градусов;
- 40 гр. сахара;
- 10 гр. сухих дрожжей;
- 530 гр. муки;
- 10 гр. соли;
- 14 сосисок.
Как приготовить:
- В теплой воде растворить сахар и дрожжи. Дать постоять 15-17 минут.
- Добавить просеянную муку, соль и замесить тесто. Оставить в теплом месте на час, чтобы оно поднялось.
- Из теста сформировать 14 кусочков по 70 грамм. Придать им прямоугольную форму.
- Завернуть сосиски в тесто, хорошо скрепить края, как на вареники. Оставить в теплом месте, пока тесто не поднимется в 2,5 раза.
- Нагреть масло до 180 градусов. Каждую перепичку обжарить ориентировочно по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета.
- Переложить на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.
Полезные советы
- Сосиски нужно достать заранее, чтобы они были комнатной температуры.
- Удобно выкладывать сформированные лепешки на маленькие кусочки пергамента. Тогда их легче отправлять во фритюр.
- Очень густое тесто не будет рыхлым и сочным, но иногда прилипает к поверхности и впитывает много жира во время жарки.
Для тех, кто не любит жарить, можно приготовить печеные сосиски в тесте. Они тоже достаточно просты в приготовлении, однако не менее вкусны.