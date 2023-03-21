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Киевская перепичка дома: простой рецепт популярного перекуса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Перепичка - самый популярный перекус в Киеве Новость обновлена 13 марта 2023, 22:31
Перепичка - самый популярный перекус в Киеве. Фото РБК-Украина

Если вы далеко от Киева, но скучаете за этим снеком, вы можете приготовить его самостоятельно

Киевская перепичка — один из основных символов украинской столицы. Побыть в Киеве и не попробовать эту знаменитую сосиску в тесте — то же самое, что побыть в Грузии и не попробовать хачапури по-аджарски.

Кажется, что приготовить ее сложно. Шеф-повар Ярослав Павловский дает легкий способ приготовления этого блюда.

Рецепт киевской перепички на 7 порций

Ингредиенты:

  • 350 мл. теплой воды до 38 градусов;
  • 40 гр. сахара;
  • 10 гр. сухих дрожжей;
  • 530 гр. муки;
  • 10 гр. соли;
  • 14 сосисок.

Как приготовить:

  1. В теплой воде растворить сахар и дрожжи. Дать постоять 15-17 минут.
  2. Добавить просеянную муку, соль и замесить тесто. Оставить в теплом месте на час, чтобы оно поднялось.
  3. Из теста сформировать 14 кусочков по 70 грамм. Придать им прямоугольную форму.
  4. Завернуть сосиски в тесто, хорошо скрепить края, как на вареники. Оставить в теплом месте, пока тесто не поднимется в 2,5 раза.
  5. Нагреть масло до 180 градусов. Каждую перепичку обжарить ориентировочно по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета.
  6. Переложить на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.

Полезные советы

  • Сосиски нужно достать заранее, чтобы они были комнатной температуры.
  • Удобно выкладывать сформированные лепешки на маленькие кусочки пергамента. Тогда их легче отправлять во фритюр.
  • Очень густое тесто не будет рыхлым и сочным, но иногда прилипает к поверхности и впитывает много жира во время жарки.

Для тех, кто не любит жарить, можно приготовить печеные сосиски в тесте. Они тоже достаточно просты в приготовлении, однако не менее вкусны.

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#Рецепт #Сосиска #Готовим дома