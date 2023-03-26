Как выбрать мясо для шашлыка, чтобы он был идеально сочным: тонкости приготовления вкуснейшего блюда

Здесь важны нюансы!

Идеальный шашлык — это отличный рецепт, правильно подобранные мясо или рыба, особый маринад и жарочные угли. Однако "правильное" мясо — самый важный пункт.

Делимся универсальными секретами выбора мяса для вкуснейшего шашлыка. В этом нам поможет Smak.

Как выбрать мясо для шашлыка

Свинина – это вообще идеальное мясо для шашлыков. Она мягкая, жирная, готовится быстро, мариновать можно не так долго (от 2 часов), а шашлык получается достаточно сочным. Минус свинины в ее жирности. Мясо следует выбирать из нежно-розового цвета, с небольшим количеством жировой прослойки, лучше всего ошеек. Стоит помнить, что свиной шашлык очень калорийный, поэтому он требует особого соуса. К свинине хорошо подойдет кисловатый ягодный соус средней остроты. Классический кавказский шашлык готовится именно из баранины. Его качество определяется так же, как и у свинины: чем свежее – тем светлее. Жир у молодого баранчика тоненький, белого цвета, у старого – желтый. Также обращаем внимание на косточки: чем они тоньше, тем мясо моложе. Самые вкусные шашлыки получаются из бараньей корейки. А специфический бараний запах можно убрать, опустив мясо на время в молоко, а затем смазав его толченым чесноком. Из говядины больше подойдет телятина. Ее мясо светло-розовое, с тонкими волокнами и не имеет жировой прослойки. Мариновать ее следует дольше, чем свинину. Лучше всего для шашлыка подходит вырезка. А из птицы чаще всего берут мясо курицы. Маринуется мясо птицы немного дольше, чем другие виды мяса, 3–4 часа. Куриный шашлык готовится легко.

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