Как приготовить кофейный коктейль: три лучших рецепта с алкоголем
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Вкусно, просто, алкогольно
Многие не представляют свое утро без кофе. Сваренный в турке классический или с необычными ингредиентами, он помогает нам взбодриться с утра и здорово поднимает настроение.
А что, если добавить в напиток алкоголя? Такие кофейные коктейли получаются вкусными, ароматными и тонизирующими. По рецепту Рhoto-lviv их легко сделать дома. Предлагаем три варианта коктейля на основе кофе.
Как приготовить алкогольный коктейль на основе кофе
Кофе по-ирландски
Он придуман в середине прошлого столетия. Благодаря мягкому сбалансированному вкусу стал популярным во всем мире.
Состав:
- виски (ирландский) – 45 мл;
- кофе американо – 120 мл;
- сливки (жирные) – 45 мл;
- сахарный сироп – 15 мл.
Как приготовить:
- Взбить сливки венчиком.
- Налить в бокал горячий американо, сахарный сироп и виски. Перемешать ложечкой, сверху уложить слой сливок.
Боулинг в ТУ-154
Легенда гласит, что если угостить стюардессу этим коктейлем, то потом в самолете можно делать что угодно. Необычный коктейль на основе водки со сгущенкой и кофе, легко готовится в домашних условиях.
Состав:
- водка – 15 мл;
- сгущенка – 15 мл;
- молотый кофе – 5 грамм.
Как приготовить:
- Сгущенку смешать с кофе и налить в стопку.
- Сверху коктейльной ложкой добавить водку, чтобы слои не смешивались.
Гремучая змея
Коктейль получил название за шипение при смешивании ингредиентов. Напиток больше любят женщины за его сладкий вкус.
Состав:
- кофейный ликер – 15 мл;
- какао ликер – 15 мл;
- сливочный ликер – 15 мл;
- молотый кофе – 1 грамм;
- лед в кубиках – 200 грамм.
Как приготовить:
- Смешать три ликера в шейкере со льдом.
- Перелить смесь через стрейнер (ситечко) в стопку.
- Сверху посыпать молотым кофе.
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