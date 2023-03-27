Как приготовить кофейный коктейль: три лучших рецепта с алкоголем

Вкусно, просто, алкогольно

Многие не представляют свое утро без кофе. Сваренный в турке классический или с необычными ингредиентами, он помогает нам взбодриться с утра и здорово поднимает настроение.

А что, если добавить в напиток алкоголя? Такие кофейные коктейли получаются вкусными, ароматными и тонизирующими. По рецепту Рhoto-lviv их легко сделать дома. Предлагаем три варианта коктейля на основе кофе.

Как приготовить алкогольный коктейль на основе кофе

Кофе по-ирландски

Он придуман в середине прошлого столетия. Благодаря мягкому сбалансированному вкусу стал популярным во всем мире.

Состав:

виски (ирландский) – 45 мл;

кофе американо – 120 мл;

сливки (жирные) – 45 мл;

сахарный сироп – 15 мл.

Как приготовить:

Взбить сливки венчиком. Налить в бокал горячий американо, сахарный сироп и виски. Перемешать ложечкой, сверху уложить слой сливок.

Боулинг в ТУ-154

Легенда гласит, что если угостить стюардессу этим коктейлем, то потом в самолете можно делать что угодно. Необычный коктейль на основе водки со сгущенкой и кофе, легко готовится в домашних условиях.

Состав:

водка – 15 мл;

сгущенка – 15 мл;

молотый кофе – 5 грамм.

Как приготовить:

Сгущенку смешать с кофе и налить в стопку. Сверху коктейльной ложкой добавить водку, чтобы слои не смешивались.

Гремучая змея

Коктейль получил название за шипение при смешивании ингредиентов. Напиток больше любят женщины за его сладкий вкус.

Состав:

кофейный ликер – 15 мл;

какао ликер – 15 мл;

сливочный ликер – 15 мл;

молотый кофе – 1 грамм;

лед в кубиках – 200 грамм.

Как приготовить:

Смешать три ликера в шейкере со льдом. Перелить смесь через стрейнер (ситечко) в стопку. Сверху посыпать молотым кофе.

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