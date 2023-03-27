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Закуска мгновенно исчезнет со стола: рецепт хрустящей и ароматной "медовой" капусты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Простой рецепт маринованной капусты
Простой рецепт маринованной капусты. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Вкусность как для домашних, так и на праздничный стол

Украинская кухня богата разнообразными закусками — здесь и салаты, и интересные намазки. Но особое место среди них занимают маринованные овощи. К примеру, маринованная капуста.

Школа жизни поделились интересным рецептом, который будут с удовольствием есть и взрослые, и дети. Если готовите для детей – уменьшите количество острого перца в составе.

Ингредиенты:

  • Капуста – 2 кг
  • Свекла – 1 кг
  • Красный лук – 200 г
  • Стебли сельдерея – 200 г
  • Петрушка – 50 г
  • Укроп – 50 г
  • Кинза – 50 г
  • Острый перец – 50-100 г (по вкусу)
  • Чеснок – 2 головки

Для маринада:

  • Вода – 2 л
  • Лавровый лист – 3 шт
  • Черный перец горошком – 1 ч.л.
  • Душистый перец – 1 ч.л
  • Кориандр в зернах – 1 ч.л
  • Сахар – 120 г
  • Соль – 70 г
  • Мед – 130 г
  • Уксус 9% – 200 мл

Рецепт пошагово:

  1. Свеклу режем на кружочки, укладываем на дно кастрюли, а сверху выкладываем первую часть капусты. Ее следует предварительно порезать так, чтобы кусочки были шириной 4-6 см. Кочерыжку не срезаем, так капуста будет хорошо держать форму. Сверху закладываем слой измельченной зелени со стеблями, красную луковицу четверть-кольцами, кольца острого чили и пластины чеснока. Сверху выкладываем вторую половину капусты.
  2. В отдельной кастрюле кипятим воду, добавляем лавровый лист, горошины черного перца, душистый перец, зерна кориандра, соль и сахар. Когда вода почти дошла до "первых пузырей", добавляем мед. Снимаем маринад с огня, вливаем у него уксус и хорошо перемешиваем.
  3. Горячий маринад заливаем в кастрюлю с капустой, сверху устанавливаем что-то тяжелое как фитиль и оставляем при комнатной температуре на трое суток. Через три дня открываем кастрюлю, убираем верхний слой капусты, тщательно все перемешиваем, затем возвращаем капусту с фитилем и оставляем еще на трое суток.

После этого ее осталось нарезать и подать на стол. Уже готовую капусточку храним в холодильнике. Также она будет хорошо смаковать с хрустящими чипсами из сыра.

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#Рецепт #Капуста #Закуска