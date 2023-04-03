Один ингредиент решает все: положите это в салат с крабовыми палочками, чтобы гости просили добавки
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Эти продукты отлично сочетаются в салате
Крабовые палочки – продукт, плотно вошедший в быт украинцев. Чаще всего о них вспоминают, когда формируют меню на праздничный стол. Если вы уже готовили воздушный салат, больше похожий на торт, попробуйте еще и закуску с помидорами и чесноком.
Рецептом поделились на портале "Женский мир". За ним несложно быстро приготовить вкусный салат на каждый день или для праздничного стола.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 150 г
- помидор – 1 шт
- чеснок – 1 зубчик
- сыр твердый — 150 г
- майонез – 20 гр
Способ приготовления:
- Мелко режем или пропускаем через пресс чеснок. Смешиваем его с майонезом и временно отставляем.
- Крабовые палочки режем наискосок соломкой. Один большой помидор тоже нарезаем. Сливаем с него лишнюю воду. Сыр трем на крупной терке.
- Собираем салат. В удобной тарелке смешиваем все ингредиенты. Этот салат можно не солить – ведь все продукты, кроме помидора, уже соленые.
Также попробуйте приготовить "Крабовую шубу". Этот интересный салат может стать альтернативой давно надоевшей шубе с селедкой.