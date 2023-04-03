Один ингредиент решает все: положите это в салат с крабовыми палочками, чтобы гости просили добавки

Эти продукты отлично сочетаются в салате

Крабовые палочки – продукт, плотно вошедший в быт украинцев. Чаще всего о них вспоминают, когда формируют меню на праздничный стол. Если вы уже готовили воздушный салат, больше похожий на торт, попробуйте еще и закуску с помидорами и чесноком.

Рецептом поделились на портале "Женский мир". За ним несложно быстро приготовить вкусный салат на каждый день или для праздничного стола.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 150 г

помидор – 1 шт

чеснок – 1 зубчик

сыр твердый — 150 г

майонез – 20 гр

Способ приготовления:

Мелко режем или пропускаем через пресс чеснок. Смешиваем его с майонезом и временно отставляем. Крабовые палочки режем наискосок соломкой. Один большой помидор тоже нарезаем. Сливаем с него лишнюю воду. Сыр трем на крупной терке. Собираем салат. В удобной тарелке смешиваем все ингредиенты. Этот салат можно не солить – ведь все продукты, кроме помидора, уже соленые.

Также попробуйте приготовить "Крабовую шубу". Этот интересный салат может стать альтернативой давно надоевшей шубе с селедкой.