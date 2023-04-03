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Один ингредиент решает все: положите это в салат с крабовыми палочками, чтобы гости просили добавки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Чеснок в заправке придает блюду особый вкус
Чеснок в заправке придает блюду особый вкус. Фото Smakuj

Эти продукты отлично сочетаются в салате

Крабовые палочки – продукт, плотно вошедший в быт украинцев. Чаще всего о них вспоминают, когда формируют меню на праздничный стол. Если вы уже готовили воздушный салат, больше похожий на торт, попробуйте еще и закуску с помидорами и чесноком.

Рецептом поделились на портале "Женский мир". За ним несложно быстро приготовить вкусный салат на каждый день или для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 150 г
  • помидор – 1 шт
  • чеснок – 1 зубчик
  • сыр твердый — 150 г
  • майонез – 20 гр

Способ приготовления:

  1. Мелко режем или пропускаем через пресс чеснок. Смешиваем его с майонезом и временно отставляем.
  2. Крабовые палочки режем наискосок соломкой. Один большой помидор тоже нарезаем. Сливаем с него лишнюю воду. Сыр трем на крупной терке.
  3. Собираем салат. В удобной тарелке смешиваем все ингредиенты. Этот салат можно не солить – ведь все продукты, кроме помидора, уже соленые.

Также попробуйте приготовить "Крабовую шубу". Этот интересный салат может стать альтернативой давно надоевшей шубе с селедкой.

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#Рецепт #Салат #Крабовые палочки