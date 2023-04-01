Оригинальный салат "Крабовая шуба" — быстро готовится, вкусно съедается

Великолепная альтернатива классической "Шубе"

Салаты из крабовых палочек – отличное блюдо для праздничного стола или каждый день. Если уже пробовали крабовый салат без майонеза, приготовьте необычную закуску "Крабовая шуба".

Об этом рецепте рассказали на портале FoodOboz. И он не только станет украшением праздничного стола, но составит выигрышную альтернативу классической "Шубе".

Ингредиенты:

крабовые палочки – 4 шт.

майонез

масло сливочное – 40 г

сыр твердый, но можно и плавленый

яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

Крабовые палочки натираем на терке. Яйца варим и отделяем белки от желтков. Плавленый сыр натираем на мелкой терке. Также обходимся отдельно с белками и желтками. Собираем салат слоями в такой последовательности: натертые белки, майонез, крабовые палочки, майонез, плавленый творог, майонез, затем сливочное масло, перемешанное с желтками. Последний слой – майонез и натертые крабовые палочки.

Кстати сыр для этого салата натирается на терке. Есть один лайфхак, который поможет сделать это быстро и минимально загрязняя инвентарь.