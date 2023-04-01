Оригинальный салат "Крабовая шуба" — быстро готовится, вкусно съедается
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Великолепная альтернатива классической "Шубе"
Салаты из крабовых палочек – отличное блюдо для праздничного стола или каждый день. Если уже пробовали крабовый салат без майонеза, приготовьте необычную закуску "Крабовая шуба".
Об этом рецепте рассказали на портале FoodOboz. И он не только станет украшением праздничного стола, но составит выигрышную альтернативу классической "Шубе".
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 4 шт.
- майонез
- масло сливочное – 40 г
- сыр твердый, но можно и плавленый
- яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки натираем на терке. Яйца варим и отделяем белки от желтков.
- Плавленый сыр натираем на мелкой терке. Также обходимся отдельно с белками и желтками.
- Собираем салат слоями в такой последовательности: натертые белки, майонез, крабовые палочки, майонез, плавленый творог, майонез, затем сливочное масло, перемешанное с желтками. Последний слой – майонез и натертые крабовые палочки.
Кстати сыр для этого салата натирается на терке. Есть один лайфхак, который поможет сделать это быстро и минимально загрязняя инвентарь.