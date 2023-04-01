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Оригінальний салат "Крабова шуба" — швидко готується, смачно з’їдається

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Перевершить набридлу "Шубу"
Перевершить набридлу "Шубу". Фото Smakuj

Чудова альтернатива класичній "Шубі"

Салати з крабових паличок – чудова страва для святкового столу або на кожен день. Якщо вже пробували крабовий салат без майонезу, приготуйте незвичну закуску "Крабова шуба".

Про цей рецепт розповіли на порталі FoodOboz. І він не лише стане окрасою святкового столу, а й складе виграшну альтернативу класичній "Шубі".

Інгредієнти:

  • крабові палички – 4 шт.
  • майонез
  • масло вершкове – 40 г
  • сир твердий, але можна і плавлений
  • яйця – 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Крабові палички натираємо на тертці. Яйця варимо та відокремлюємо білки від жовтків.
  2. Плавлений сир натираємо на дрібній тертці. Так же обходимось окремо з білками та жовтками.
  3. Збираємо салат шарами у такій послідовності: натерті білки, майонез, крабові палички, майонез, плавлений сир, майонез, потім вершкове масло, перемішане з жовтками. Останній шар — майонез та натерті крабові палички.

До речі сир для цього салату натирається на тертці. Є один лайфхак, що допоможе зробити це швидко і мінімально забруднивши інвентар.

Теги:
#Рецепт #Салат #Крабові палички