Оригінальний салат "Крабова шуба" — швидко готується, смачно з’їдається

Чудова альтернатива класичній "Шубі"

Салати з крабових паличок – чудова страва для святкового столу або на кожен день. Якщо вже пробували крабовий салат без майонезу, приготуйте незвичну закуску "Крабова шуба".

Про цей рецепт розповіли на порталі FoodOboz. І він не лише стане окрасою святкового столу, а й складе виграшну альтернативу класичній "Шубі".

Інгредієнти:

крабові палички – 4 шт.

майонез

масло вершкове – 40 г

сир твердий, але можна і плавлений

яйця – 2 шт.

Спосіб приготування:

Крабові палички натираємо на тертці. Яйця варимо та відокремлюємо білки від жовтків. Плавлений сир натираємо на дрібній тертці. Так же обходимось окремо з білками та жовтками. Збираємо салат шарами у такій послідовності: натерті білки, майонез, крабові палички, майонез, плавлений сир, майонез, потім вершкове масло, перемішане з жовтками. Останній шар — майонез та натерті крабові палички.

До речі сир для цього салату натирається на тертці. Є один лайфхак, що допоможе зробити це швидко і мінімально забруднивши інвентар.