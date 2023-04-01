Оригінальний салат "Крабова шуба" — швидко готується, смачно з’їдається
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Чудова альтернатива класичній "Шубі"
Салати з крабових паличок – чудова страва для святкового столу або на кожен день. Якщо вже пробували крабовий салат без майонезу, приготуйте незвичну закуску "Крабова шуба".
Про цей рецепт розповіли на порталі FoodOboz. І він не лише стане окрасою святкового столу, а й складе виграшну альтернативу класичній "Шубі".
Інгредієнти:
- крабові палички – 4 шт.
- майонез
- масло вершкове – 40 г
- сир твердий, але можна і плавлений
- яйця – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Крабові палички натираємо на тертці. Яйця варимо та відокремлюємо білки від жовтків.
- Плавлений сир натираємо на дрібній тертці. Так же обходимось окремо з білками та жовтками.
- Збираємо салат шарами у такій послідовності: натерті білки, майонез, крабові палички, майонез, плавлений сир, майонез, потім вершкове масло, перемішане з жовтками. Останній шар — майонез та натерті крабові палички.
До речі сир для цього салату натирається на тертці. Є один лайфхак, що допоможе зробити це швидко і мінімально забруднивши інвентар.