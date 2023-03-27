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Як натерти плавлений сир, щоб не залишився на тертці: секрети досвідчених господарок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Натираємо сир легко
Натираємо сир легко. Фото ukr.media

Простий вихід із "сирної" проблеми

Плавлений сир часто використовується у приготуванні різних страв. Загальна та досить поширена проблема у багатьох, навіть досвідчених господинь — як його акуратно натерти, щоб більшість продукту не залишалася на тертці.

Ми знайшли вихід із ситуації. За допомогою "Мета" поділимося корисними лайфхаками, які допоможуть отримати рівномірно натертий сирок, а тертці не залишиться продукту.

Як натерти плавлений сир, щоб він не залишився на тертці.

Найпоширеніший лайфхак — перед тим, як натерти сир на тертці, його слід на якийсь час покласти в морозильну камеру. Хитрість справді працює. Але є нюанс – морозилка утворює на плавленому сирі конденсат.

Досвідчені господарки діляться ще одним секретом. Для того щоб плавлений сир легко ковзав терткою і не розмазувався, можна використовувати один інгредієнт. Будь-яким маслом, яке є під рукою, змастіть поверхню терки з обох боків. Після цього плавлений сир точно не залишатиметься на поверхні, а шматки вийдуть абсолютно рівномірними.

До речі, плавлений сир можна приготувати в домашніх умовах. В якості такого продукту ви будете абсолютно впевнені.

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#Сир #Лайфхак #Плавлений сир