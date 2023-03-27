Как натереть плавленый сыр, чтобы не остался на терке: секреты опытных хозяек

Простой выход из "сырной" проблемы

Плавленый сыр частенько употребляется в приготовлении разных блюд. Общая и достаточно распространенная проблема у многих, даже опытных хозяек — как его аккуратно натереть, чтобы большинство продукта не оставалось на терке.

Мы нашли выход из ситуации. С помощью "Мета" поделимся полезными лайфхаками, которые помогут получить равномерно натертый сырок, а на терке не останется продукта.

Как натереть плавленый сыр, чтобы он не остался на терке.

Самый распространенный лайфхак — перед тем, как натереть сыр на терке, его следует на время положить в морозильную камеру. Хитрость действительно работает. Но есть нюанс — морозилка образует на плавленом сыре конденсат.

Опытные хозяйки делятся еще одним секретом. Для того чтобы плавленый сыр легко скользил по терке и не размазывался, можно использовать один ингредиент. Любым маслом, которое есть под рукой, смажьте поверхность терки с двух сторон. После этого плавленый сыр точно не будет оставаться на поверхности, а куски получатся совершенно равномерными.

Кстати, плавленный сыр можно приготовить в домашних условиях. В качестве такого продукта вы будете абсолютно уверены.