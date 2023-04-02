Невероятный салат из трех ингредиентов: гости оближут тарелку
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В разрезе он напоминает торт
Любое застолье не обходится без двух-трех салатов. А если о немецком яичном салате вы уже знаете, попробуйте приготовить слоеный салат из трех ингредиентов.
Этот воздушный салат с крабовыми палочками станет украшением праздничного стола. А еще он очень вкусный, сообщает Ukr.Media.
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 200 г;
- твердый сыр – 150 г;
- яйца — 4 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез – 2.5 ст. л.
Способ приготовления:
- Заранее вкрутую отвариваем яйца. Сыр натираем на средней терке. Очищаем яичка, отделяем белок от желтка. Белки отставляем, желтки тоже натираем и размешиваем с творогом и майонезом. Если хотите, сюда же добавляем чеснок.
- Также добавляем немного майонеза и хорошо перемешиваем.
- Отдельно на чистой терке натираем яичные белки. Крабовые палочки разворачиваем – должны получиться пластинки.
- Составляем салат: листья крабовой палочки выкладываем на тарелку и промазываем сырно-желтковой начинкой. Повторяем этот слой за слоем. Верх и бока присыпаем тертым белком.
На выходе получается очень вкусное и красивое блюдо. В разрезе оно больше похоже на торт, чем на салат. А если к праздничному столу требуется еще и настоящий торт, то обратите внимание на чизкейк без выпечки – он сбережет вам время и нервы.