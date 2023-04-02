Невероятный салат из трех ингредиентов: гости оближут тарелку

В разрезе он напоминает торт

Любое застолье не обходится без двух-трех салатов. А если о немецком яичном салате вы уже знаете, попробуйте приготовить слоеный салат из трех ингредиентов.

Этот воздушный салат с крабовыми палочками станет украшением праздничного стола. А еще он очень вкусный, сообщает Ukr.Media.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г;

твердый сыр – 150 г;

яйца — 4 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

майонез – 2.5 ст. л.

Способ приготовления:

Заранее вкрутую отвариваем яйца. Сыр натираем на средней терке. Очищаем яичка, отделяем белок от желтка. Белки отставляем, желтки тоже натираем и размешиваем с творогом и майонезом. Если хотите, сюда же добавляем чеснок. Также добавляем немного майонеза и хорошо перемешиваем. Отдельно на чистой терке натираем яичные белки. Крабовые палочки разворачиваем – должны получиться пластинки. Составляем салат: листья крабовой палочки выкладываем на тарелку и промазываем сырно-желтковой начинкой. Повторяем этот слой за слоем. Верх и бока присыпаем тертым белком.

На выходе получается очень вкусное и красивое блюдо. В разрезе оно больше похоже на торт, чем на салат. А если к праздничному столу требуется еще и настоящий торт, то обратите внимание на чизкейк без выпечки – он сбережет вам время и нервы.