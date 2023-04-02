Неймовірний салат з трьох інгредієнтів: гості оближуть тарілку

В розрізі він нагадує торт

Будь-яке застілля не обходиться без двох-трьох салатів. А якщо про німецький яєчний салат ви вже знаєте, спробуйте приготувати пошаровий салат з трьох інгредієнтів.

Цей повітряний салат з крабовими паличками стане окрасою святкового столу. А ще він дуже смачний, інформує Ukr.Media.

Інгредієнти:

крабові палички — 200 г;

твердий сир — 150 г;

яйця — 4 шт.;

часник — 2 зубчики;

майонез — 2.5 ст. л.

Спосіб приготування:

Заздалегідь круто відварюємо яйця. Сир натираємо на середній тертці. Очищаємо яйця, відокремлюємо білок від жовтка. Білки відставляємо, жовтки теж натираємо і розмішуємо з сиром і майонезом. Якщо маєте бажання, сюди ж додаємо часник. Також додаємо трохи майонезу і добре все перемішуємо. Окремо на чистій тертці натираємо яєчні білки. Крабові палички розгортаємо — повинні вийти пластинки. Складаємо салат: листки крабової палички викладаємо на тарілку і промазуємо сирно-жовтковою начинкою. Повторюємо це шар за шаром. Верх і боки присипаємо тертим білком.

На виході маємо дуже смачну і красиву страву. У розрізі вона більше схожа на торт, ніж на салат. А якщо до святкового столу потрібен ще й справжній торт, то зверніть увагу на чизкейк без випічки — він збереже вам час і нерви.