Неймовірний салат з трьох інгредієнтів: гості оближуть тарілку
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В розрізі він нагадує торт
Будь-яке застілля не обходиться без двох-трьох салатів. А якщо про німецький яєчний салат ви вже знаєте, спробуйте приготувати пошаровий салат з трьох інгредієнтів.
Цей повітряний салат з крабовими паличками стане окрасою святкового столу. А ще він дуже смачний, інформує Ukr.Media.
Інгредієнти:
- крабові палички — 200 г;
- твердий сир — 150 г;
- яйця — 4 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- майонез — 2.5 ст. л.
Спосіб приготування:
- Заздалегідь круто відварюємо яйця. Сир натираємо на середній тертці. Очищаємо яйця, відокремлюємо білок від жовтка. Білки відставляємо, жовтки теж натираємо і розмішуємо з сиром і майонезом. Якщо маєте бажання, сюди ж додаємо часник.
- Також додаємо трохи майонезу і добре все перемішуємо.
- Окремо на чистій тертці натираємо яєчні білки. Крабові палички розгортаємо — повинні вийти пластинки.
- Складаємо салат: листки крабової палички викладаємо на тарілку і промазуємо сирно-жовтковою начинкою. Повторюємо це шар за шаром. Верх і боки присипаємо тертим білком.
На виході маємо дуже смачну і красиву страву. У розрізі вона більше схожа на торт, ніж на салат. А якщо до святкового столу потрібен ще й справжній торт, то зверніть увагу на чизкейк без випічки — він збереже вам час і нерви.