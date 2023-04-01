Рус

Секрет досвідчених господинь: як вберегти відкриту томатну пасту від цвілі

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Важливо правильно зберігати томатну пасту
Важливо правильно зберігати томатну пасту. Фото etnosoft.com.ua

Насправді все дуже просто

Томатна паста — цікавий інгредієнт для багатьох страв. Без неї не обходиться більшість супів, наприклад, солянка і добра половину соусів.

Відкривши томатну пасту і використавши якусь її частину, ми кладемо її в холодильник, розраховуючи, що вона там збережеться. Але проходить зовсім небагато часу, і ми помічаємо, що в середині скляної банки з’явилися сліди плісняви. Як цього не допустити?

ProstoWay розповідає про дуже давній перевірений спосіб. Він полягає у тому, що кришку, якою закрита банка томату, слід змастити гірчицею. Якщо ви так зробите, ніякої плісняви не буде. і на смак пасти це, звісно ж, не вплине, адже гірчиця навіть не буде контактувати з продуктом.

Також можна одразу після того, як відкрили банку, пофасувати пасту в маленькі ємності, наприклад, у пластикові стаканчики, або зіп-пакети, й заморозити. Це дуже зручно, адже паста уже буде готова до використання, якщо покласти в одну ємність стільки, скільки в середньому треба для страви. Наприклад, ви точно знаєте, скільки продукту потрібно для приготування риби в томатному соусі, тому, коли випадає нагода, просто розморожуєте шматочок саме такого розміру. Решта може зберігатися в морозильній камері чи не вічність.

Теги:
#Зберігання продуктів #Лайфхак #Томатна паста