Секрет досвідчених господинь: як вберегти відкриту томатну пасту від цвілі

Насправді все дуже просто

Томатна паста — цікавий інгредієнт для багатьох страв. Без неї не обходиться більшість супів, наприклад, солянка і добра половину соусів.

Відкривши томатну пасту і використавши якусь її частину, ми кладемо її в холодильник, розраховуючи, що вона там збережеться. Але проходить зовсім небагато часу, і ми помічаємо, що в середині скляної банки з’явилися сліди плісняви. Як цього не допустити?

ProstoWay розповідає про дуже давній перевірений спосіб. Він полягає у тому, що кришку, якою закрита банка томату, слід змастити гірчицею. Якщо ви так зробите, ніякої плісняви не буде. і на смак пасти це, звісно ж, не вплине, адже гірчиця навіть не буде контактувати з продуктом.

Також можна одразу після того, як відкрили банку, пофасувати пасту в маленькі ємності, наприклад, у пластикові стаканчики, або зіп-пакети, й заморозити. Це дуже зручно, адже паста уже буде готова до використання, якщо покласти в одну ємність стільки, скільки в середньому треба для страви. Наприклад, ви точно знаєте, скільки продукту потрібно для приготування риби в томатному соусі, тому, коли випадає нагода, просто розморожуєте шматочок саме такого розміру. Решта може зберігатися в морозильній камері чи не вічність.